من هو حسن ابو السعود السيرة الذاتية ، لقد اثار تسائلات العديد من الأشخاص من متابعين ومعجبين الفنان حسن أبو السعود والذي يعد من الملحنين الذي حازوا على الشهرة بشكل واسع في الجمهورية العربية المصرية العربية، والذي دفع به الى التأليف الى العديد من الأغاني ، وبالتالي سنتحدث عبر النقاط القادمة حول من هو حسن ابو السعود السيرة الذاتية ومن أبرز أعماله ، تابعوا معنا .

من هو حسن أبو السعود – ويكيبيديا

حسن أبو السعود، موسيقي وملحن مصري، شغل سابقًا منصب نقابة الموسيقيين المصريين. ولد في الثاني من أبريل عام 1948 م في مدينة المحلة الكبرى بجمهورية مصر العربية، وتوفي في السابع عشر من أبريل 2007 م عن 59 عامًا، وينتمي لحسن أبو السعود. ينحدر آل سعود من عائلة فنية، حيث كان والده بارعًا في العزف على الكلارينيت. تخرج حسن عام 1970 من كلية التجارة بجامعة القاهرة.

سيرة حسن أبو السعود

تتضمن سيرة المؤلف والموسيقي حسن أبو السعود المعلومات المهمة التالية

الاسم الكامل حسن أبو السعود.

تاريخ الميلاد 2 أبريل 1948 م.

محل الميلاد مدينة المحلة الكبرى بجمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

تاريخ الوفاة السابع عشر من نيسان 2007 م.

العمر قبل الموت 59 سنة.

سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

التحصيل العلمي حاصل على شهادة جامعية من كلية التجارة جامعة القاهرة.

المهنة والنشاط ملحن وموسيقي.

سنوات النشاط من 1971 م حتى 2007 م.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة نيفين جمال الدين.

عدد الاطفال ثلاثة ابناء.

أسماء الأبناء رنا، رشا، علي.

اللغة الأم العربية.

من هي زوجة حسن أبو السعود

زوجة الملحن والموسيقي حسن أبو السعود هي السيدة نيفين جمال الدين من الجنسية المصرية. ولم ترد تفاصيل أخرى عنها. هي بعيدة عن الإعلامية، لكنها ظهرت في إحدى المقابلات الصحفية مع زوجها، واتضح من خلال اللقاء أن هناك علاقة حب كبيرة بينهما.

بنات حسن ابو السعود

للموسيقار حسن أبو السعود ثلاثة أبناء من زوجته نيفين جمال الدين

رنا حسن ابو السعود.

علي حسن أبو السعود.

رشا حسن ابو السعود.

ومن أبرز أعمال حسن أبو السعود

لحن حسن أبو السعود حوالي 1500 لحن، ولحن الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، منها ما يلي

فيلم الكاف.

عار.

تشغيل الوحش.

بطل الورق.

أربعة في مهمة رسمية.

سمك شادر.

البيضة والحجر.

مع السلامة يا صديقي.

لن أعيش في ظل أبي.

عطار وبناته السبع.

نحن لا نزرع الأشواك.

العمة نور.

عش أيامك.

سوق الخضار.

باكيزة وزغلول.

كل واحد له عفريت خاص به.

حنفي البهاء.

وفاة حسن ابو السعود

توفي الملحن حسن أبو السعود بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث كان يعاني من مرض السكري بالإضافة إلى وزنه الزائد، وتوقفت مسيرته الفنية بوفاته في اليوم السابع عشر من أبريل 2007 م عن عمر 59، وخلف وراءه العديد من الأعمال الفنية والموسيقية التي لحنها وظل شاهدا على إنجازاته.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم المعلومات التفصيلية حول من هو حسن ابو السعود السيرة الذاتية ، و تحدثنا عن وفاة حسن ابو السعود ، أبرز أعمال حسن أبو السعود ، و من هي زوجة و بنات حسن ابو السعود .