من هو حسين مرتضى السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو حسين مرتضى السيرة الذاتية ، وهو أحد الشخصيات التي ارتبط اسمها بالاعلام في العالم العربي وهو من الشخصيات المشهورة في ذلك المجال ، قدم العديد من الإنجازات الإخبارية في كل دولة عربية خلال الحروب، تابعوا معنا .

من هو حسين مرتضى – ويكيبيديا

حسين مرتضى إعلامي إخباري يحمل الجنسية اللبنانية. ولد في 26 مارس 1972. يعتبر من أبرز الإعلاميين في الوطن العربي. وعرف بتجاوزه الحروب في كل من الجمهورية السورية ولبنان، بالإضافة إلى متابعته للأخبار في الدول العربية الأخرى. تخرج حسين مرتضى من الجامعة اللبنانية بدرجة تخصص في العلوم السياسية، وحصل على إجازة في الإعلام من دمشق، سوريا.

سيرة حسين مرتضى

تتضمن السيرة الذاتية للإعلامي حسين مرتضى المعلومات التالية

الاسم الكامل حسين مرتضى.

تاريخ الميلاد من مواليد 26 مارس 1972 م.

محل الميلاد ولد في لبنان.

الإقامة يسكن في لبنان وسوريا.

العمر يبلغ من العمر 50 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية اللبنانية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

المؤهل العلمي دبلوم في الإعلام والعلوم السياسية.

ألما الأم الجامعة اللبنانية.

المهنة إعلام ومذيع ومحاضر في جامعة دمشق.

سنوات النشاط بدأ العمل في عام 2000 حتى الآن.

ما هو دين حسين مرتضى

الصحفي حسين مرتضى يعتنق الدين الإسلامي. ولد ونشأ في كل من لبنان وسوريا. ولد في 26 مارس 1972، ويعتبر من أكثر الشخصيات الإعلامية والأخبار عمومية في الوطن العربي وأكبرها، لما له من دور كبير في نشر أخبار الحروب عبر مواقعه الرسمية.

أهم إنجازات حسين مرتضى

منذ بداية المسيرة التربوية للإعلامي حسين مرتضى، حقق العديد من الإنجازات، وسنذكر أبرزها من خلال النقاط التالية

عمل محاضرًا في جامعة دمشق في كلية الإعلام.

مقدم برنامج في القناة الإخبارية السورية.

عمل على صوت الفقراء.

مقدم برامج سياسية على قناة العالم الإخبارية.

تولى منصب مدير قناة العالم الإخبارية.

وهو مؤلف كتاب “دروس في الحرب النفسية في سوريا”.

حصل على جائزة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

تويتر حسين مرتضى

ويمكن متابعة الحساب الرسمي للإعلامي حسين مرتضى عبر منصة تويتر “”، حيث يشارك الأخبار العربية بشكل مباشر وخاصة الأخبار والأحداث المتعلقة بالحروب في الدول العربية، حيث عُرف بصاحب الأخبار الدقيقة.

تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول من هو حسين مرتضى السيرة الذاتية ، و الحساب الرسمي على تويتر حسين مرتضى ، وأهم إنجازات حسين مرتضى ، والديانة التي يعتنقها حسين مرتضى واهم المعلومات حول حياته الشخصية .