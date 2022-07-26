من هو حفيد عمر الشريف السيرة الذاتية ، لقد ذاع إنتشار إسم أحد الممثلين في السينما العالمية وأشهرهم وهو من الشخصيات التي الأعمال الفنية المصرية والأجنبية ، حيث حقق نجاحاً مميزة في الشهرة وكان له حضور على شاشات التلفاز والمسرح بشكل كبير ، مما دفع العديد من الاشخاص بالسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول من هو حفيد عمر الشريف السيرة الذاتية وذلك بعد نشر خبر وفاته ، تابعوا معنا .

من هو عمر الشريف على ويكيبيديا

الفنان عمر الشريف ممثل مصري اسمه الحقيقي ميشال ديميتري شلهوب. ولد في مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية لأب لبناني وأم سورية لبنانية. حصل على درجة البكالوريوس من كلية فيكتوريا بالإسكندرية. ثم درس الفيزياء والرياضيات من جامعة القاهرة. بدأ حياته العملية بممارسة الرياضة ومهنة التجارة. ثم انتقل تدريجياً إلى مجال التمثيل وقرر دراسته.

من هو حفيد عمر الشريف – ويكيبيديا

حفيد عمر الشريف هو عمر الشريف الابن، ممثل وعارضة أزياء مصرية وكندية. ولد في كندا عام 1983 م لأب مسلم وأم يهودية، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو الحفيد الوحيد للفنان عمر الشريف. مثلي في الوطن العربي، بدأ مشواره الفني وهو في السابعة عشرة من عمره، عندما حصل على دور في مسلسل وجه القمر، بالإضافة إلى مشاركته في عدة أعمال من بطولة جده عمر الشريف.

السيرة الذاتية لحفيد عمر الشريف

يعد عمر الشريف جونيور من أشهر الشخصيات الفنية، فهو حفيد الفنان الكبير عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم العربي عمر طارق شريف الابن.

الاسم الانكليزي عمر الشريف الابن.

الإسم المستعار عمر الشريف دنيور.

تاريخ الميلاد 28 نوفمبر 1983 م.

مكان الميلاد مونتريال، كندا.

محل الإقامة الحالي لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر 39 سنة.

الوظيفة ممثل ونموذج.

الجنسية يحمل الجنسيتين المصرية والكندية.

التعليم حاصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة، ودرس الفنون المسرحية أيضًا.

اسم الجامعة الأم كلية الاقتصاد بجامعة كوينز بلندن، معهد لي سترابرج.

اسم الأب وجنسيته طارق عمر الشريف، مصري.

اسم الأم وجنسيتها ديبي الشريف يهودية الجنسية.

الجد الفنان عمر الشريف.

الجدة الفنانة فاتن حمامة.

اللغة الأم الإنجليزية.

سنوات العمل من 2000 م حتى الوقت الحاضر.

ديانة حفيد عمر الشريف

كشف حفيد عمر الشريف عن دينه الحنيف من خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معه عبر قناة فضائية ألمانية، حيث ذكر أنه يحمل الدين الإسلامي مثل والده وجده، لكنه في المقابل يحترم الكثير من الديانات الأخرى مثل الكاثوليكية. الديانة المسيحية التي تنتمي إليها والدته بالإضافة إلى احترامه للديانة اليهودية التي تنتمي إليها. لديها جذور عائلة والدته.

كم عمر حفيد عمر الشريف

عمر الشريف جونيور يبلغ من العمر 39 عامًا، ولد في كندا عام 1983 م، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. دخله بعد أن أعلن أنه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية، حصل على درجة البكالوريوس. ثم درجة الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية. ثم تحول إلى التمثيل داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

حفيد عمر الشريف على إنستغرام

عمر الشريف جونيور حفيده لديه حساب رسمي عبر انستجرام، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 61 مليون متابع، ويشاركه العديد من مقاطع الفيديو لأعماله الفنية، وبعض الصور له التي يجمعها مع أصدقائه في الولايات المتحدة. امريكا ويمكنك متابعة عمر الشريف الحفيد عبر حسابه على انستجرام. “”.

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