من هو خالد الزعاق السيرة الذاتية ، قد أثار التسائلات حول التعرف على الاسم العربي الذي تصدر اسمه في مجال علم الفلك ، والذي يعد العربي الاول في ذلك المجال بعد صالح العجيري رحمه الله ، ويعد من تلامذته النبلاء وتواتر الأسئلة حول شخصيته خالد الزعاق السيرة الذاتية ، وجاء ذلك نتيجة تصريحاته الأخيرة حول نجم سهيل وأثر ذبول إحدى أطواره على انكسار درجات الحرارة المرتفعة ، تابعوا معنا .

من هو خالد الزعاق

خالد بن صالح الزقاق صحفي وفلك سعودي، عمره 50-51 سنة. ولد ببريدة عام 1971 م. يعتبر من أهم خبراء الأرصاد الجوية في المملكة، ويقدم مقطع تقويمي على قناة العربية. رتب جامعة الإمام محمد الإسلامية، وهو من الشخصيات التي تحافظ على دينها، إذ كان تلميذاً للشيوخ صالح البلحي، والحسين، وعبدالله الزقاق، ثم حصل على إجازة في الهندسة الصناعية، بالإضافة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه في علم الفلك من الجامعة الأمريكية.

سيرة خالد الزقاق

منذ طفولته التي عاشها في مدينة بريدة مسقط رأسه، بدت اهتماماته في علم الفلك، لذلك كان مهتمًا بظواهرها الطبيعية مثل البرق والرعد وغيرها.

الاسم والنسبة خالد الزعاق – بالانجليزية “خالد الزعاق”.

اسم الأب صالح الزقاق.

اسم الأم غير معروف

تاريخ الميلاد ولد الزقاق عام 1971 م الموافق 1391 هـ.

مكان الميلاد مدينة بريدة – منطقة القصيم.

العمر 50-51 سنة.

مكان الاقامة الحالي الرياض.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية

الديانة مسلم – سني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية بكالوريوس شريعة – هندسة صناعية – ماجستير ودكتوراه في الفلك.

الأم جامعة الإمام محمد – الجامعة الأمريكية.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة السعودية.

المهنة فلكي ومقدمة.

زوجة خالد الزقاق

الدكتور خالد الزقاق هو من الشخصيات التي تتحفظ بشدة على بيانات حياته الشخصية، ولكن في ظل إلحاح شديد من متابعيه على تويتر لمعرفة أسماء أبنائه، غرد خالد الزقاق لديه ثلاثة أبناء، و هم بالترتيب (فلك – أورانوس – وشهاب). ، من زوجته التي سماها بدور، ولم يتأكد ما إذا كان أجاب على ذلك مازحا أم بجدية، وما إذا كانت التغريدة تهدف لإثبات اهتمامه بعلم الفلك المطابق للواقع أم لا.

قبيلة خالد الزقاق

تنتشر عائلة خالد الزقاق في منطقة القصيم وبعض المناطق المجاورة، وهو ابن مدينة بريدة على وجه الخصوص. أما عن نسبه، فيعود إلى قبيلة عنزة، وهي من أهم وأقدم القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية، بحسب ما أكده علماء الأنساب العرب، وتعد قبيلة عنزة من أكبر القبائل العربية. التي سكنت الجزية منذ مئات السنين وهي الأكثر أصالة، وقدمت قبيلة عنزة بشكل عام وعائلة الزقاق بشكل خاص العديد من الأعلام المساهمة في بناء الأمة، فضلًا عن دعمهم لتوحيد المملكة منذ ذلك الحين إنشائها.

تغريد خالد الزعاق

يعتبر خالد الزقاق من أكثر خبراء علم الفلك نشاطًا على منصة تويتر العربية، حيث يتابعه ما يقرب من 1.1 مليون متابع من جميع أنحاء العالم العربي، وجميعهم مهتمون بالمحتوى العلمي الذي يقدمه بخصوص عمله الفلكي. بالإضافة إلى منشوراته التوعوية حول المقتنيات الثمينة تاريخياً للدول العربية. وبطبيعة الحال، يمكنك متابعة المحتوى المبسط الذي يقدمه على Twitter من خلال زيارة حسابه مباشرة “”.

من هو خالد الزعاق السيرة الذاتية ، حيث يعتبر خالد الزعاق أحد اشهر صحفي وعلماء الفلك يرجع أصوله الى السعودي ، ويبلغ من العمر قرابة 50-51 سنة ،ويعد من أهم خبراء الأرصاد الجوية في المملكة ، ويقدم مقطع تقويمي على قناة العربية.