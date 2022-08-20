من هو خالد بن مساعد آل سيف، اعلن الديوان الملكي الاردني يوم امس الأربعاء عن خبر خطوبة الامير حسين بن عبد الله الثاني، وهذا الخبر هز أركان المملكة العربية السعودية والأردن ومنطقة الخليج العربي، لهذا ازداد البحث من يوم امس عن من هي خطيبة خالد بن مساعد، هذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا لهذا اليوم، تابعونا.

من هو خالد بن مساعد آل سيف

يعتبر خالد بن مساعد هو والد خطيبة الامير حسين بن عبد الله ملك الاردن، واسمه الكامل هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، حيث اعلن الديوان الملكي خطوبة الامير حسين بن عبد الله الثاني على ابنة خالد بن مساعد رجوة مساء امس الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر اغسطس للعام 2022، بحضور الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله، وتم عقد حفل الخطوبة في منزل الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله، والد الآنسة رجوة في السعودية (الرياض)، وحضر حفل الخطوبة عدد قليل من العائلتين، وكان بها عدد من الشخصيات المهمة مثل الأمير الحسن بن طلال والأمير غازي بن محمد وعدد من أفراد آل السيف.

من هي رجوة بنت خالد بن مساعد ال سيف

تعتبر رجوة هي الابنة الثانية لخالد بن مساعد ال سيف، وهي من مواليد الرياض في الثامن والعشرون من شهر أبريل للعام 1994م، وهي خطيبة الامير حسين بن الملك عبد الله الثاني، تخرجت من كلية الهندسة المعمارية من الولايات المتحدة الامريكية، و والدتها هي الشريفة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، وعبرت الملكة رانيا عن سعادتها بهذا الزواج قائلة عبر حسابها على انستقرام: “توسلت إلى الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك بالخير وأن تجد من تحب.

من هي خطيبة الامير الحسين ابن الملك عبد الله الثاني السيرة الذاتية

من خلال الاتي سوف نوضح لكم السيرة الذاتية للأنسة رجوة ابنة خالد بن مساعد ال سيف، والتي هي خطيبة الامير الحسين بن الملك عبد الله الثاني، وللتعرف على السيرة الذاتية لها من الاتي: