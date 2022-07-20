من هو خطيب بيسان اسماعيل السيرة الذاتية ، بناءاً على الفيديو الذي قام بنشره الفنان انس الشايب حول حقيقة زواجه من الفنانة بيسان اسماعيل ، مما أثار تسائل الكثير من المتابعين لهم حول هل هناك خطيب للفنانة بيسان اسماعيل ، والتي بدأت شهرتها تتزايد منذ عام 2016 ، وهي من الفنانين السورين الذين خرجوا من سوريا ، وبالتالي سنتعرف على من هو خطيب بيسان اسماعيل السيرة الذاتية .

من هو بيسان اسماعيل – ويكيبيديا

بيسان إسماعيل مغنية وناشطة اجتماعية على موقع يوتيوب وتحمل الجنسية السورية. ولد بيسان في 17 مايو 2003 م في محافظة السويداء بالجمهورية العربية السورية. عاشت بيسان طفولتها في سوريا وبسبب الأزمة السورية انتقلت إلى ألمانيا مع والدتها وشقيقها ووالدها مفقود حتى الآن. لم تعثر بيسان وعائلتها على أي أثر له، وتتحدث بيسان اللغتين الألمانية والإنجليزية بطلاقة بالإضافة إلى العربية.

سيرة بيسان اسماعيل

تتمثل سيرة بيسان إسماعيل بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل بيسان إسماعيل.

تاريخ الميلاد 17 مايو 2003 م.

مكان الميلاد السويداء، الجمهورية العربية السورية.

العمر 19 سنة.

الدين اعتنق الإسلام حسب الديانة الدرزية.

الطول 1.60 متر.

الوزن 57 كجم.

المهنة مغني، صانع محتوى يوتيوب.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

محل الإقامة الحالي ألمانيا.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الألمانية والإنجليزية.

سنوات النشاط منذ 2016 م – حتى الآن.

من هو خطيب بيسان اسماعيل – ويكيبيديا

خطيب بيسان إسماعيل هو أنس الشايب، ولد في 14 يونيو 2002، وكان يقيم في الأردن، لكنه الآن يقيم في دبي، وعرف بالشخصية الشهيرة بعد ظهوره مع بيسان إسماعيل في العديد من الدول. الفيديوهات المشتركة بينهما والتي تم نشرها على موقع يوتيوب، ووعد أنس بيسان بالزواج منها عندما تبلغ 18 عامًا، والجدير بالذكر أن بيسان كانت على علاقة مع اليوتيوب جواني قبل حضور أنس، لكن تلك العلاقة فشلت بسبب مشاكل مختلفة.

سيرة أنس الشايب

وتمثلت سيرة داعية بيسان الفلسطيني أنس الشايب بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل أنس الشايب.

تاريخ الميلاد 14 يونيو 2002 م.

مكان الميلاد فلسطين المحتلة.

العمر الحالي 20 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية الفلسطينية.

محل الإقامة الأردن سابقًا، والآن دبي.

المهنة ناشطة اجتماعية، YouTuber.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم المخطوبة بيسان إسماعيل.

ما هو ارتفاع ووزن بيسان اسماعيل

الطول الدقيق لمدرب بيسان إسماعيل هو 1.6 متر، ووزنها الحالي 57 كيلوجرامًا. تتساءل الكثير من الفتيات ما سر جمالها وماذا تتابع للعناية بالبشرة.

بيسان اسماعيل انستغرام

الناشطة الاجتماعية السورية بيسان إسماعيل تمتلك حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، تشارك من خلاله معظم أخبارها المهنية كناشطة اجتماعية. لديها 5.7 مليون متابع من جميع أنحاء العالم العربي، ويمكن متابعتها من خلال حسابها الوحيد المعتمد على Instagram.

أنس الشايب إنستغرام

يمتلك الفلسطيني أنس الشايب حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، يشارك من خلاله معظم أنشطته بصفته مدبرًا على يوتيوب وناشطًا اجتماعيًا. أنس، من خلال حسابه الوحيد الموثّق على إنستغرام “.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عن اهم المعلومات حول من هو خطيب بيسان اسماعيل السيرة الذاتية ، و تعرفنا على السيرة الذاتية التي تتعلق بانس الشايب الذي يشغل حيزاً من منشورات بيسان اسماعيل ، وتعرفنا على ما هو سبب ارتفاع ووزن بيسان اسماعيل .