من هو دكتور شيرين عبد الوهاب النفسي ، قد اثارت التسائلات من قبل العديد من الافراد حول الطبيب الذي يعالج شيرين عبد الوهاب والذي يختص في علاج الأمراض النفسية والذي أصبح منتشر عبر محركات بحث جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي ، وجاء ذلك الأمر نتيجة قيام شيرين عبد الوهاب بتقبيل يد طبيبها النفسي في الحفلة الأخيرة التي قدمتها في تونس ، وما لا يعرفه الكثيرون عن هذا الطبيب أنه من أشهر الأطباء في العالم ، تابعوا معنا .

من هي الدكتورة شيرين عبد الوهاب الأخصائية النفسية

الدكتورة شيرين عبد الوهاب أخصائية نفسية هي د.نبيل عبدالمقصود الأستاذ المتخصص في علاج السموم والإدمان بكلية الطب بجامعة القاهرة، كما شغل منصب مدير مركز السموم بالجامعة ذاتها. مؤخرًا، بالإضافة إلى أنه حاصل على العديد من الشهادات والمؤهلات العلمية، منها شهادة الدكتوراه في علم السموم من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية. الجدير بالذكر أن الدكتور نبيل هو رئيس الجمعية الطبية المصرية لعلاج السموم والإدمان، وكذلك رئيس الاتحاد العربي لمكافحة السموم بجامعة الدول العربية. حساب د. نبيل عبدالمقصود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “”.

سبب تقبيل شيرين عبد الوهاب ليد طبيبها النفسي …

سبب تقبيل شيرين عبد الوهاب ليد طبيبها النفسي هو رغبتها في شكره على تحسن حالتها الصحية، وأوضحت الفنانة شيرين ذلك بقولها

أثار ذلك ضجة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة ما فعلته مع طبيبها النفسي، وذلك خلال الحفل الغنائي الذي أحيته شيرين في ختام الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي بتونس، والجدير بالذكر. أن هذا المشهد أثار حماسة الجمهور الذي كان حاضرا على مسرح مهرجان قرطاج، خاصة وأن الفنانة ظهرت في حالة سيئة مؤخرا.

سبب تخلص شيرين عبد الوهاب من شعرها …

وأوضح بعض الأطباء سبب تخلص شيرين عبد الوهاب من شعرها أنه عندما تقوم المرأة بذلك قد يتم تناوله بأكثر من طريقة، مؤكدين أنه يحدث غالبًا نتيجة حزن شديد أو ألم نفسي ونفس. اللوم، فهي تعاقب نفسها بالتخلص من الأدلة المهمة لأنوثتها، لذلك عادة ما يتم اللجوء إلى رد الفعل هذا للتعبير عن الألم، بالإضافة إلى حقيقة أن إزالة الشعر يمكن اعتباره وسيلة للصراخ وطلب المساعدة، وأيضًا وتحقيق ذلك لا يعني انتهاء هذا الشعور المزعج، بل على العكس، فهذا دليل على أهمية مساعدة هذه المرأة.

المشاهير الذين اعترفوا بخضوعهم للعلاج النفسي

اعترف العديد من المشاهير بأنهم خضعوا لعلاج نفسي، وكان ذلك في محاولة لإيجاد حلول للأزمات النفسية التي يمرون بها، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تدور في أذهانهم، وأكدوا أيضًا أن الذهاب إلى الطبيب النفسي أمر طبيعي لا يحتاج إلى الشعور بالخجل، ومن هؤلاء المشاهير نعرض ما يلي

الممثلة إليسا

تحدثت الفنانة إليسا عن بعض التفاصيل والأسرار عن حياتها خلال الحلقة الثانية من برنامج “بودكاست .. إليسا”، وذلك عبر (تطبيق أنغامي)، حيث كشفت إليسا مجموعة من التصريحات التي أثارت الجدل، ويمكنها يقال إنها من أبرزها ومجهولة لكثير من الناس وقد دأبت على زيارة عيادة الطبيب النفسي منذ ما يقرب من 15 عامًا، بالإضافة إلى أنها تستمر في هذه الزيارات أحيانًا وتتوقف في أوقات أخرى، لكنها وجدت راحة كبيرة في هذا الأمر. .

الممثلة اصالة

كشفت الفنانة أصالة، عن توجهها إلى طبيب نفسي نتيجة انفصالها عن زوجها (طارق العريان)، وقالت في أحد البرامج التلفزيونية

الممثلة هند صبري

أكدت الفنانة هند صبري حبها للذهاب إلى الأطباء النفسيين عندما قالت في برنامج تلفزيوني إنها توجهت مرة واحدة عام 2005 إلى طبيب نفسي، حيث كانت في حالة حزن شديد، ولم تفهم السبب وراء ذلك. الوقت رغم أنها بدأت في هذه الفترة في الحصول على شهرتها في مجال الفن والتمثيل، فيما اختلفت حالتها النفسية عن ذلك، حيث ذكرت أنها عادت إلى طبيب نفسي بعد أن أنجبت طفلتها (عالية).

أنغام

وأوضحت الفنانة أنغام، أنها كانت تتناول الأدوية المضادة للاكتئاب منذ 5 سنوات، في مقابلتها التلفزيونية مع الإعلامية (وفاء الكيلاني) عام 2022، فيما أكدت الفنانة أنها أوقفت هذه الأدوية، لأنها كانت تتناولها بسبب تناولها لها. لم تكن قادرة على الشعور بالبهجة أو الوصول إليهم، لكن بعد إيقافها أجبرت نفسها على البحث عن السعادة، لأنها أقوى من كل هذا.

من هو دكتور شيرين عبد الوهاب النفسي ، يعتبر الطبيب النفسي المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب هو احد الاطباء المشهورين في جميع مناطق العالم ، وهو د.نبيل عبدالمقصود الأستاذ المتخصص في علاج السموم والإدمان بكلية الطب بجامعة القاهرة، وتعرفنا على سبب تقبيل شيرين عبد الوهاب ليد طبيبها النفسي .