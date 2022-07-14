من هو دويع العجمي ويكيبيديا، يعتبر دويع العلمي من أكثر الإعلاميين شهرة في منطقة الخليج العربي، وارتبط اسمه مؤخرا بالفنانة نوال الزغبي بسبب الاخبار التي انتشرت مؤخرا بخصوص طلبه الزواج منها، فما مدى صحة هذه الاخبار ومن هو وديع العجمي، هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا اليوم بالإضافة الى من هو دويع العجمي ويكيبيديا، تابعونا.

من هو دويع العجمي ويكيبيديا

بعتبر وليد العجمي من اشهر الإعلاميين في منطقة الخليج العربي، وهو أيضا كاتبا ومغنيا كويتي الجنسية، فهو من مواليد مدينة الكويت، انتشر اسمه مؤخرا بعدما عرض الزواج على المغنية نوال الزغبي، وردت على طلبه بالموافقة، ومن بعدها ازدادت شهرته عن شهرته الطبيعية، ولم يعرف موعد زواجهما حتى الان، فأصبح هذا الطلب مثار سخرية منصات التواصل الاجتماعي بوصفه زواج شبكات التواصل الاجتماعي، ويعتبر الناشط دويع العجمي من أبرز الناشطين في عالم تويتر وعرف بأسلوبه النقدي الساخر الذي لا يخلو من التغريدات الظريفة، وعدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر يزيد على 92 ألف شخص، فهو يعتبر موقع تويتر له الصفحة الشخصية لحياته.

نشاط دويع العجمي على سناب شات ويوتيوب

ينشط الإعلامي والناشط دويع العجمي على منصة سناب شات ويتابعه حوالي 5000 شخص فهو تحدث عن شجرة الأنبياء والسيرة النبوية الشريفة، فهو يقوم بطرح الاسئلة المثيرة والملفتة النظر للمتابعين، ومن أمثلة هذه الاسئلة: