من هو رئيس إسرائيل الحالي 2022 ، لقد تسائل العديد من الأفراد حول العالم بالتعرف على الرئيس الذي يرأس دولة اسرائيل المحتلة ، وجاءة ذلك عقب التوترات التي تحدث في الاوقات الأخيرة مابين اسرائيل وقطاع غزة ، والذي يعتبر من أبرز وأهم الشخصيات السياسية على المستوى المحلي في إسرائيل والدول الأجنبية والعربية وغيرها ، والذي شغل العديد من المناصب البارزة في الدولة ، تابعوا معنا .

من هو الرئيس الحالي لإسرائيل 2022

الرئيس الحالي لإسرائيل 2022 هو إسحاق هرتسوغ، شخصية سياسية بارزة بالإضافة إلى كونه محامياً، ولد ونشأ في العاصمة تل أبيب بإسرائيل، ويحمل الجنسية الإسرائيلية. من بولندا وليتوانيا وروسيا، تمكن يتسحاق من العمل كعضو في الكنيست من الدورة السابعة عشرة إلى الدورة العشرين خلال الفترة 2008-2022، إلى جانب مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين في البلاد كموقف لمكافحة- وزير الاسكان والتعمير.

سيرة إسحاق هرتسوغ

نرفق أدناه قائمة نقطية تتضمن مجموعة من أهم المعلومات الواردة من الرئيس الإسرائيلي الحالي يتسحاق، والتي جاءت على النحو التالي

الاسم الكامل إسحاق حاييم هرتسوغ.

الاسم الانكليزي اسحق هرتسوغ.

اسم الأم هاله هرتسوغ

اسم الأب حاييم هرتسوغ.

الإخوة والأخوات مايكل هيرزوغ

الاسم المعروف إسحاق هرتسوغ.

محل الميلاد ولد في تل أبيب.

مولود 22 سبتمبر 1960.

العمر الحالي 62 سنة.

الدين يعتنق اليهودية.

اللغة الأم العبرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة ميشال هرتسوغ.

ألما ماتر جامعة تل أبيب.

الحزب حزب العمل الإسرائيلي.

المهنة محامي وسياسي.

أهم المناصب التي شغلها رئيس إسرائيل.

كم عمر الرئيس الحالي لإسرائيل

إسحاق هرتسوغ، رئيس إسرائيل الحالي، يبلغ من العمر 62 عامًا تقريبًا. مصر العربية واسمها هالة هرتسوغ وإسحاق لهما أخ وأخت واحد واسمهما مايكل هرتسوغ. لم يقدم الكثير من المعلومات الكافية عن أخيه. يشار إلى أن البداية السياسية لإسحاق كانت عندما تولى منصب مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال العام 1999 م.

من هي زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

اتضح أن زوجة رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، هي محامية إسرائيلية، ميشال هرتسوغ. ولدت في 15 مايو 1961. تبلغ من العمر 61 عامًا. اتضح أن السيدة ميشال أو كما يطلق عليها ميشال أو ميشال والدها شاؤول أفيق وهو شخصية بارزة وكان عضوا في البلماح بالإضافة إلى مناصب أخرى وهو أيضا يحمل رتبة عقيد في جيش الدفاع الإسرائيلي. أما والدتها فهي معلمة واسمها زيفياس.

ابرز مواقف اسحق هرتسوغ

منذ أن بدأت الحياة السياسية للرئيس الإسرائيلي يتسحاق حتى الآن، تمكن من شغل مجموعة واسعة من المناصب الإدارية والسياسية رفيعة المستوى في البلاد، تمكن من خلالها من تحقيق العديد من الأهداف المختلفة. نرفق أبرز المناصب التالية على النحو التالي

عام 2005 وزير الإسكان والتعمير.

في الفترة ما بين 2006-2007 وزير السياحة.

2007-2009 وزير الشتات والجاليات ومكافحة معاداة السامية.

في الفترة ما بين 2007-2011 وزير الأمن والخدمات الاجتماعية.

تولى رئيس إسرائيل منصبه في 2 يونيو 2022

شغل منصب رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة في إسرائيل.

عضو كنيست وكان عضوا خلال الفترات التالية 17 فبراير 2003-17 أبريل 2006. 17 أبريل 2006-18 ديسمبر 2008. 18 ديسمبر 2008-24 فبراير 2009. 24 فبراير 2009-5 فبراير 2013. 5 فبراير 2013-31 مارس 2015. 31 مارس 2015-31 يوليو 2022.



وفي الختام تعرفنا على من هو رئيس إسرائيل الحالي 2022 ، ومن خلاله وصلنا لمعرفة مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالرئيس الإسرائيلي ،و مجموعة المناصب التي شغلها هرتسوغ خلال حياته السياسية ، وابرز مواقف اسحق هرتسوغ .