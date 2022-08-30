من هو رئيس العراق الحالي ، تعتبر العراق من الدول العربي التي سادت بها العديد من المظاهرات خلال الأوقات الأخيرة ، حيث شهد العراق مظاهرات احتجاجا على الفساد الذي يكمن داخل المناصب الادارية في الهيئة الحاكمة ، ويأتي أيضاً من الاسباب لتلك المظاهرات الوضع المعيشي الصعب للشعب العراقي ، وهذا يدعو إلى تحديد أصحاب المناصب العليا في الدولة ومنهم رئاسة الوزراء ، كما تولى المنصب قبل نحو أربع سنوات ليثبت نفسه أكثر في الانغماس السياسي ، تابعوا معنا .

من هو رئيس العراق الحالي

رئيس دولة العراق الحالي هو برهم أحمد صالح الذي تولى هذا المنصب في 2 أكتوبر 2022 م. ولد برهم صالح في مدينة السليمانية العراقية، ودفعته الظروف السياسية إلى الدراسة في الخارج، ثم عاد إلى العراق وعمل بالسياسة في شبابه، وكان في البداية عضوًا في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم أحمد. تولى الرئاسة بعد أن أسس ائتلاف الديمقراطية والعدالة، وانتصر على منافسيه بسبب علاقاته الواسعة في الوسط العربي الكردي العراقي وانفتاحه على الثقافات والسياسات الخارجية.

سيرة برهم صالح

يعتبر برهم صالح الرجل الاول في دولة العراق لذلك نقدم اهم المعلومات عن هذا الشخص من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل برهم احمد صالح قاسم

الاسم المستعار برهم صالح.

الاسم باللغة الكردية بهراحهمد صحيح.

مكان الميلاد مواليد السليمانية العراق.

الاقامة يسكن في قصر السلام / بغداد العراق.

تاريخ الميلاد من مواليد 12 سبتمبر 1960 م.

العمر 62 سنة.

الجنسية عراقي الجنسية.

الأصل كردي

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة سارباخ محمد سعيد

عدد الأبناء كلح برهم صالح، سوارا برهم صالح.

اللغة الأم اللغة الكردية واللهجة العراقية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية والعربية.

التيار الائتلاف من أجل الديمقراطية والعدالة.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الهندسة المدنية، ودكتوراه في الإحصاء وتطبيقات هندسية في أجهزة الكمبيوتر.

ألما ماتر جامعة كارديف، جامعة ليفربول / المملكة المتحدة.

المهنة سياسي والرئيس الحالي لدولة العراق.

سنوات نشاطها بدأت نشاطها منذ عام 1979 ومازالت مستمرة حتى الآن.

مواقف برهم صالح

عند عودته من بريطانيا، تولى برهم صالح عدة مناصب، خاصة أنه تحول إلى السياسة، فأهم مواقع برهم صالح هي الآتي

عضويته في حركة التحرير الكردية.

مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني الكوردستاني في لندن.

ادارة مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني بالولايات المتحدة الامريكية.

ممثل حكومة إقليم كردستان لدى الولايات المتحدة.

نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة.

وزير التخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية.

نائب رئيس مجلس الوزراء عام 2006.

مستشار هندسي في شركة استثمارية في بريطانيا.

رئيس دولة العراق.

انجازات رئيس الجمهورية برهم صالح

منذ أن تولى الرئيس العراقي برهم صالح رئاسة الجمهورية، أجرى عدة إصلاحات في الجمهورية العراقية، منها إصلاحات تتعلق بالتعليم والصحة وغيرها. ومن أهم إنجازاته

أطلق مبادرة العهد الدولي مع العراق لمساعدة الدولة على النهوض بقطاعاتها العامة.

إنشاء الجامعة الأمريكية في العراق ومقرها السليمانية في كردستان.

دعم الأنشطة الثقافية للمجتمع المدني من خلال اللقاءات الديمقراطية التي تضم أعيان ووجهاء المجتمع العراقي.

مؤسس مشروع “هيوا” لدعم الطلبة المتميزين في الجامعات العراقية من الشمال إلى الجنوب.

تبنى عدة مبادرات تهدف إلى تنمية وازدهار الأمة. شهد عصره نموًا واضحًا في مجالات الصحة والتعليم والبناء وغيرها.

دعم صندوق الإسكان، وزيادة رواتب أسر الشهداء بشكل خاص.

برهم صالح تويتر

ولدى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح حساب رسمي على تويتر، وهو يغرد باسم الجمهورية العراقية بعدد من القرارات إضافة إلى صور لقاءاته الرئاسية. صالح بالضغط على الرابط ““.

من هو رئيس العراق الحالي ، يعد من الشخصيات السياسية التي أصبحت بارعة في عالم السياسة ، وهو برهم أحمد صالح الذي تولى هذا المنصب في 2 أكتوبر 2022 م ، حيث عرف بقوة علاقاته الموسعة داخل الوسط العربي الكردي العراقي وانفتاحه على الثقافات والسياسات الخارجية .