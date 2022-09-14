من هو رئيس كينيا الجديد، في الأوقات الأخيرة اصبح اهتمام العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة من هو رئيس كينيا الجديد وابرز المعلومات والتفاصيل الذي تدور حوله، كما تم انتخابه في اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادي، ويكون رئيسها الجديد وليام روتو الذي تم ترشيح وانتخابه من قبل العديد من المواطنين كينيا، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في التعرف على من هو رئيس كينيا الجديد.

وليام روتو رئيس كينيا الجديد ويكيبيديا

وليام روتو هو الرئيس الجديد لدولة كينيا الجديد الذي فاز بالانتخابات الأخيرة في شهر أغسطس الماضي، وكان وليام روتو هو النائب للرئيس كينيا السابق وكان اسمه أوهورو كينياتا الذي تم استلاؤه على الحكم في اليوم التاسع من شهر ابريل لعام 2013 ميلادي، وولد وليام روتو في اليوم الواحد والعشرون من شهر ديسمبر لعام 1966 ميلادي.

السيرة الذاتية لرئيس كينيا الجديد

رئيس كينيا الجديد ويلام روتو يمتلك قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء كينيا، وبعد توليه الحكم الرئاسة الجديد على كينيا اصبح اهتمام الكثير في معرفة ابرز المعلومات والتفاصيل حول وليام روتو وهي من خلال سيرته الذاتية على النحو الاتي:

الاسم : وليام روتو .

الاسم بالإنجليزية : William Kipchirchir Samoei Arap Ruto.

محل الولادة : محافظة كاماغوت من المقاطعة الكينية .

تاريخ الميلاد: 1966/9/21 ميادي .

العمر : يبلغ من العمر 56 عام .

الإقامة : ضاحية كارين بالعاصمة نيروبي .

المؤهلات العلمية : بكالوريوس في علم الحيوان والنبات .

المهنة : رجل سياسي ورئيس كينيا .

الجنسية : يحمل الجنسية الكينية .

الديانة : يعتنق الديانة المسيحية .

زوجة وليام روتو

راشيل تشيبت روتو هي زوجة الرئيس الكيني وليام روتو التي تزوجها في عام 1991 ميلادي وانجب منها بستة أولاد، ومع العلم انه قبل زواجهما جمعتهم علاقة حب منذ دراستهما بنفس التخصص، والجدير بالذكر ان زوجة الرئيس الكيني تعتنق الديانة المسيحية مثل زوجها وعملا على بناء كنيسة صغيرة في المكان الذي يقيمان فيه بالعاصمة النيروبي .

المتعارف عليه ان رئيس الكينا الجديد هو وليام روتو الذي عمل على تقديم مجموعة كبيرة من الإنجازات في دولة كينيا ولهذا السبب تم فوزه الكبير بتولي الرئاسة على دولة كينيا، وهذا هو رئيس كينيا الجديد الذي اهتم في معرفته الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي .