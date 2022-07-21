من هو رئيس مجلس الشورى السعودي ، لقد تسائل العديد من الأفراد الذين يسكنون داخل المملكة والأخرين من المقيمين حول التعرف على رئيس مجلس الشورى السعودي ، والذي يعد من الشخصيات البارزة وأكثرها شهرة داخل المملكة العربية السعودية، والذي شغل العديد من المناصب البارزة في الدولة، كان آخرها رئاسة مجلس الشورى السعودي ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

من هو رئيس مجلس الشورى السعودي

رئيس مجلس الشورى السعودي هو عبد الله بن محمد آل الشيخ، الذي شغل هذا المنصب بأمر ملكي من عام 2009 م حتى الوقت الحاضر، بالإضافة إلى حصوله على عضوية هيئة كبار العلماء. يحمل الجنسية السعودية. ولد عام 1984 م في محافظة الدرعية السعودية. التحق الشيخ عبد الله بعدة مدارس وجامعات، حتى حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود، وكان له النصيب الأكبر من المناصب، حتى وصل إلى منصب رئاسة مجلس الشورى.

السيرة الذاتية لرئيس مجلس الشورى

يعد عبد الله بن محمد آل الشيخ من الشخصيات السعودية المعروفة في المملكة، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم والصلة عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

الاسم المستعار معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ.

اسم الأب محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1368 هـ الموافق 1948 م.

مكان الميلاد الدرعية، المملكة العربية السعودية.

مكان الإقامة الحالي الرياض، العاصمة السعودية.

العمر 74 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

المؤهلات العلمية حاصل على بكالوريوس الشريعة، ودرجة الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون.

الأم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأزهر بالقاهرة.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة السعودية.

الوظيفة رئيس وزراء المملكة العربية السعودية.

سنوات العمل بدأ عمله الحالي من عام 2009 م حتى الوقت الحاضر.

إنجازات عبدالله بن محمد آل الشيخ

قدم عبدالله بن محمد آل الشيخ العديد من الإنجازات العلمية والعملية، على النحو التالي

مشاركته في العديد من الرسائل العلمية، وإشرافه على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه لعدد كبير من الباحثين داخل المملكة.

له مساهمات علمية من خلال إلقاء المحاضرات والندوات العلمية.

ساهم في تقديم العديد من الأطروحات والمؤلفات العلمية.

ترأس العديد من الجلسات العلمية في أكثر من مؤتمر علمي.

ساهم في إلقاء محاضرات تتعلق بالاقتصاد الإسلامي، وألقى محاضرة بعنوان الإرهاب وكيفية معالجته، والتي جمعت في كتاب منفصل.

كان عضوا في العديد من المجالس للجمعيات والمؤسسات السعودية وخاصة للدعوة والشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

أبرز مواقف عبد الله بن محمد آل الشيخ

شغل الشيخ عبد الله آل الشيخ العديد من المناصب المهمة في المملكة، ومن أشهر هذه المناصب ما يلي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية.

نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهيئة كبار العلماء وعضو مجلس إدارة جمعية البر الإسلامية بالرياض.

شغل منصب وزارة العدل السعودية.

عمل في السلك الأكاديمي، وأصبح معيداً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الشريعة بقسم الفقه، أستاذاً ومساعداً.

تويتر عبدالله الشيخ

عبد الله آل الشيخ له حساب رسمي على موقع تويتر، وقد وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 17 ألف متابع، يشارك من خلاله تغريدات تتعلق بالأدعية الدينية وبعض المحاضرات والكتب العلمية التي يلقيها، والجهود التي يبذلها. بعض الوزارات للنهوض بتقدم المملكة، ويمكنك أن ترى أبرز الإنجازات التي قدمها معالي المستشار الشيخ عبدالله آل الشيخ عبر حسابه على تويتر “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو رئيس مجلس الشورى السعودي ، و حساب تويتر عبدالله الشيخ ، و أبرز مواقف عبد الله بن محمد آل الشيخ ، و إنجازات عبدالله بن محمد آل الشيخ .