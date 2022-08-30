من هو رئيس وزراء العراق ويكيبيديا ، تعتبر العراق من الدول العربي التي سادت بها العديد من المظاهرات خلال الأوقات الأخيرة ، حيث شهد العراق مظاهرات احتجاجا على الفساد الذي يكمن داخل المناصب الادارية في الهيئة الحاكمة ، ويأتي أيضاً من الاسباب لتلك المظاهرات الوضع المعيشي الصعب للشعب العراقي ، وهذا يدعو إلى تحديد أصحاب المناصب العليا في الدولة ومنهم رئاسة الوزراء ، تابعوا معنا .

من هو رئيس وزراء العراق – ويكيبيديا

رئيس وزراء العراق هو مصطفى عبد اللطيف مشتت الغرباوي الملقب بمصطفى الكاظمي من مواليد عام 1967 م في مدينة بغداد بالعراق. وكان رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية منذ 7 يونيو 2016. وهو سياسي معارض لحزب البعث العربي الاشتراكي ونظام صدام حسين. عمل كاتبًا وصحفيًا في موقع المونيتور الأمريكي. المدير التنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية. حصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 2012 من كلية التراث الجامعية.

السيرة الذاتية لرئيس وزراء العراق

تتضمن سيرة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي المعلومات التالية

الاسم الكامل مصطفى عبد اللطيف مشتت الغرباوي.

الاسم المستعار مصطفى الكاظمي.

سنة الميلاد 7 يوليو 1967 م.

مكان الميلاد بغداد، العراق.

العمر 55 سنة.

الديانة مسلم.

اللغة الأم العربية.

الجنسية عراقي وبريطاني.

الجنسية العراق.

الإسم المستعار أبو هيا.

ألما ماتر كلية التراث الجامعي.

الحزب سياسي مستقل.

المهنة صحفي وكاتب وناشط حقوقي وسياسي ورئيس الوزراء العراقي.

واجبات رئيس الوزراء العراقي

يعتبر رئيس الوزراء العراقي هو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة في العراق. يقوم بتشكيل الحكومة بتكليف من رئاسة الجمهورية، ومن مسؤوليته عرض التشكيل الوزاري وبرنامج الحكومة على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من بداية التكليف لإقرارها. .

محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

تعرض مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال عبر ثلاث طائرات مسيرة، تم تفجير اثنتين منها، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، وتسبب هذا الهجوم في إلحاق أضرار بمنزل الكاظمي. من عام 2022 م.

ديانة رئيس الوزراء العراقي

يعتنق رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، الديانة الإسلامية بحسب المذهب الشيعي. والجدير بالذكر أنه ينتمي إلى عائلة الغرباوي الواقعة في مديرية الشطرة بمحافظة ذي قار. وهاجر من العراق عام 1985 متجهًا إلى ألمانيا ثم إلى بريطانيا، وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 عاد إلى العراق.

كتب مصطفى الكاظمي

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مجموعة كتب منها ما يلي

علي بن أبي طالب الإمام والإنسان 1989.

الاهتمامات الإسلامية عام 1995.

مسألة العراق. المصالحة بين الماضي والمستقبل عام 2012.

من هو رئيس وزراء العراق ويكيبيديا ، تعرفنا على رئيس العراق الجديد وهو رئيس وزراء العراق هو مصطفى عبد اللطيف مشتت الغرباوي ، وهو من الشخصيات التي قادت أحد الأجهزة المركزية في العراق وهو جهاز المخابرات الوطنية ، كما سردنا واجبات رئيس الوزراء العراقي .