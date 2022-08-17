من هو راعى الكامري وما قصته ، قد اثار الإهتمام من قبل الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على شخصية راعي الكامري ، وما هي قصته التي تصدرت محركات البحث عبر مواقع وصفحات الانترنت ، ويعد راعي الكامري هو إحدى الشخصيات التي تهتم بالسيارات ، ولديه قناة على اليوتيوب يضم اليها فيديوهات ألعاب السيارات والتي انتشرت بشكل موسع بين جمهوره داخل المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

من هو راعي كامري

راعي كامري من الشخصيات السعودية المالكة للسيارة واسمه تركي. ومن بين القصص التي يشاركها مع متابعيه على موقع يوتيوب عبر قناته الرسمية، حيث انتشرت مثل هذه الألعاب على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، وبعد أن حققت صدى واسعًا، طور تركي مسلسل Camry وأصبح هذا مترددًا لدى الشباب و تمثل ألعاب المحاكاة هذه الواقع السعيد بوجود نوع من الإثارة والمرح.

قصة راعي كامري

إنها قصة يرويها راعي الكامري، وتبدأ القصة عندما قرر شاب دعوة أحد أصدقائه إلى أحد المقاهي في الحي. فأخذ سوفور سيارة كامري، وعندما وصل إلى سوبر ماركت لشراء الخبز، وجد شابين يحاولان تحطيم نوافذ السيارة، فخرج ليوقفهما عن هذا الأمر، فضربوه وحاولوا الهروب منهم. لكنه لم يستطع، فأعاد السيارة لأخيه، وتضررت بشكل كامل، وعندما أخبر أخيه القصة عرف الجاني. ومجموعته تسمى راعي الوحش، وهنا تبدأ أحداث الشرطة في المواجهة والفرار، ويتعرض للضرب المتصاعد حتى يتمكن الراعي من سرقة سيارته للانتقام منه والهرب مع أخيه وصديقه.

تفاصيل حادث كفيل كامري

وثقت كاميرات شركة داش كام تصادم 4 سيارات، والسبب الرئيسي لهذا الحادث كان راعي كامري. الخروج دون مراعاة وجود سيارات أخرى، حيث حاول بعدة طرق تجاوز المركبات القادمة من المسلك المجاور لمساره، فاصطدم فقط بالمركبة التي كانت على اليمين، ثم صدمت الكامري المركبات الأخرى. من خلف ذلك كان مستديرًا على الطريق، واصطدم بالمركبة في وجه مركبتين أخريين قادمة في المسار الصحيح.

مخالفة كفيل كامري لقوانين المرور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتعلق بالحادث أكثر من مرة في محاولة لشرح سلوك السيارة التي تسببت في اصطدام 4 مركبات دون أي اعتبار لمركبات أخرى تسير في المسار الأيمن. قال البعض إن الكامري خالفت قواعد المرور بالانتقال من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين دون أي مبرر أو تفسير، فيما أضاف البعض أن سلوك الكامري تسبب في كارثة كبيرة مثل بعض الأشخاص المتهورين، وطرح النشطاء بعض الحلول لذلك. كامري لو قام بتفعيلها لما تسبب في هذا الحادث.

فيديو حادث راعي كامري بالرياض

نشرت شركة داش كام السعودية مقطع فيديو للحادث الذي تسبب فيه راعي الكامري على مواقع التواصل الاجتماعي. وتسبب نشر الفيديو في إثارة حالة من الغضب لدى الشعب السعودي، في محاولة لإيجاد اختلاف في الآراء بين من يبرر تصرفات الكامري ومن يعارض أفعاله، وفيديو حادث الكامري كالتالي

من هو راعى الكامري وما قصته ، لقد تسبب الحادث الذي قام به راعي الكامري ضجة اعلامية داخل المملكة السعودية والشارع السعودي بالأخص كون الكامي يعتبر من الشخصيات البارزة داخل المملكة في إمتلاك السيارات ، وتعرفنا حول مخالفة كفيل كامري لقوانين المرور .