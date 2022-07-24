من هو راكان ابو عذية السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو الطفل راكان ابو عذية وحقيقة انتشار خبر وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك جاء نتيجة تعاطف خبر وفاته من قبل رواد التواصل الاجتماعي ، مع والده الذي قام بنتعيه عبر صفحته الشخصية على منصة الفيس بوك ، تابعوا معنا .

من هو راكان أبو عطية – ويكيبيديا

راكان طه سليم أبو عطية أردني الجنسية من مواليد عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. ولد في الثالث من سبتمبر 2022، وتوفي يوم الجمعة 22 يوليو 2022 م عن عمر عامين. وعرف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حزن والده طه الشديد على انفصاله، إذ نشر عبر حسابه بموقع فيسبوك مجموعة من الصور الشخصية برفقة نجله راكان وهو ينعي عليه.

سيرة الطفل راكان أبو عطية

من المعلومات الواردة عن الطفل راكان أبو عطية على النحو التالي

الاسم الكامل راكان طه سليم أبو عطية.

تاريخ الميلاد 3 سبتمبر 2022.

العمر سنتان.

تاريخ الوفاة 22 يوليو 2022 م.

سبب الوفاة غير معروف.

الجنسية أردني.

الجنسية أردني.

اللغة الأم العربية.

وفاة الطفل راكان أبو عطية

توفي الطفل راكان طه أبو عطية يوم الجمعة 22 يوليو 2022 م في المملكة الأردنية الهاشمية، وصلى عليه بعد صلاة الظهر، ودفن في مقبرة ماحيس القديمة، بحسب ما نشره والده. الذي نعته بأقوى عبارات الحزن، حيث قال

سبب وفاة الطفل راكان أبو عثية

وحتى هذه اللحظة، لم تعلن أي جهة رسمية عن سبب وفاة الطفل راكان طه أبو عطية، لكن بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي تحدثوا عن أسباب أدت إلى وفاة الطفل، وأشار بعضهم إلى وفاته للغرق. ومنهم من قال ان راكان كان يعاني من مرض. ونُقل إلى المستشفى بعد أن تدهورت صحته، ما أدى إلى وفاته.

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