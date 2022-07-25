من هو راكان خالد السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو راكان خالد السيرة الذاتية ، والذي يعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة في عالم الفن من المعروف أن راكان خالد قدم في الرحلة الفنية الخاصة به منذ عام 2015 ، الا أن بعض المتابعين لا يفرقون بين الفنانة راكان خالد والفنانة راكان بو خالد ، نتيجة كثيرة عدد المعجبين والقاعدة الجماهرية العالية ، تابعوا معنا .

من هو راكان خالد – ويكيبيديا

يخطئ البعض في التفريق بين راكان خالد وراكان بو خالد. راكان خالد مغنية سعودية بدأت رحلتها الفنية منذ عام 2015 على موقع يوتيوب، وبعض أغانيها على اليوتيوب تجاوزت الثلاثة ملايين مشاهدة، لكن لا توجد معلومات موثوقة عن عمرها وحياتها ومعلومات شخصية رغم وجود صفحاتها. على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعني أنه توقف عن الإنتاج الفني مؤخرًا، وهو ما يتضح على صفحاته، وعلى موقعه الإلكتروني الذي تم إغلاقه أيضًا.

من هو راكان بو خالد

أما المطرب راكان بو خالد، فهو فنان سعودي من أصل جزائري، ولديه عدد كبير من المتابعين، خاصة على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. هذا بالإضافة إلى مشاركته في نفس البرنامج بأغنية “اللهم”. حاليًا، يعرّف راكان بوخالد نفسه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه صانع محتوى إيجابي، بالإضافة إلى كونه سفير حكومة دبي للسياحة منذ عام 2017.

سيرة راكان بو خالد

وذكرت بعض المصادر أن الفنان السعودي راكان بو خالد يحمل الجنسية البحرينية أيضا، بالإضافة إلى أنه من أصل جزائري إلى جانب والدته، وهذا واضح من المحافظة التي يظهر فيها حبه للجزائر بغناء الأغاني الجزائرية. . فيما يلي بعض أهم المعلومات الموثوقة حول سيرته الذاتية

الاسم راكان بو خالد.

تاريخ الميلاد 24 مايو 1986 م.

العمر 36 سنة.

الجنسية سعودي وبحريني وجزائري.

اللغة الأم العربية.

المهنة مطرب وصانع محتوى.

أبرز المناصب سفير حكومة دبي للسياحة منذ عام 2017.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاولاد ثلاثة.

راكان بو خالد إنستغرام

يعتبر حساب الفنان راكان بو خالد على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام هو الأكثر نشاطا بالنسبة له من بين وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث يتجاوز عدد متابعيه على إنستجرام نحو 739 ألف متابع، وتنشر راكان فيه بعض لحظات حياته الشخصية اليومية. تهم محبيه ومتابعيه، كما ينشر مقاطع يغنيها بصوته، من أبرزها مقدمات وشارات الكارتون العربي، والأناشيد الوطنية. يمكنك الدخول إلى حساب راكان بو خالد على موقع انستجرام “”.

راكان بو خالد تويتر

لا يعتبر حساب المطرب السعودي راكان بو خالد نشطًا على تويتر بنفس درجة إنستغرام وفيسبوك، حيث يصل عدد متابعيه إلى نحو 24.9 ألف متابع. بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وملكة الأردن الملكة رانيا يمكنكم الدخول على حساب راكان بو خالد على تويتر “” ..

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