من هو رامي شمالي ويكيبيديا السيرة الذاتية، اعلنت وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر وفاة الفنان نجم ستار اكاديمي الفنان رامي شمالي، وزميله المصري محمود شكري في غيبوبة فكان هذا الخبر الذي انتشر فكان صاعقا على اللبنانيين خصوصا والعرب عموما وجاء ذلك بعد ظهر يوم الخميس قبل الماضي في تمام الرابعة والنصف، ومن خلال موقع العرب اليوم سوف نتعرف على من هو رامي شمالي ويكيبيديا السيرة الذاتية، تابعونا.

من هو رامي شمالي ويكيبيديا السيرة الذاتية

يعتبر رامي الشمالي هو ابن منطقة سهيلة اللبنانية، الذي سطع نجمه في «ستار أكاديمي 7» ووصل إلى النهائيات، كان قد اتفق مع رفيقه في الأكاديمية المصري محمود شكري، على زيارة الأخير في مصر، على أن يستغل رامي زيارته فيسجّل أغنيته الأولى، و لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد ظهر الخميس، وتحديدا على «كوبري ستة أكتوبر»، وبينما كان رامي ومحمود شكري على الكوبري بسيارة شكري، اصطدمت سيارتهما بأخرى، بداخلها 3 أشخاص، توفي منهم اثنان

وفاة الفنان رامي الشمالي

توفي الفنان رامي الشمالي على اثر الحادث على الفور وقد نقل جثمانه حينها إلى مستشفى «الدمرداش»، بينما نقل محمود شكري وهو في حالة خطرة إلى مستشفى «قصر العيني”، وفور إعلان خبر وفاة رامي الشمالي توافد المعزون إلى منزله في السهيلة ومنهم رفاق رامي في الأكاديمية، كما ذهب إلى منزل الفقيد كل من النجمتين نانسي عجرم ونوال الزغبي، اللتين دعمتا رامي أثناء مشواره في الأكاديمية، وتبرعتا ببطاقات تشريج للهواتف النقّالة للتصويت له، و بعد ظهر الجمعة أحضر رامي إلى بيروت جثة هامدة في صندوق خشبي، ثم ووري الثرى وسط دموع أهله ووالدته التي ربته وحيدة بعد وفاة والده، حيث حمل رامي مسؤولية كبرى في سنّ مبكرة وكان مسؤولا عن شقيقيه اللذين يصغرانه سنا.

ما هو سبب وفاة الفنان رامي الشمالي

لا تزال أسباب الحادث غامضة وتثير جدلا كبيرا في مصر، التي حللت وتوقعت بعض وسائلها الإعلامية أن الخمر قد يكون سببا لفقدان الشابّين السيطرة على السيارة، لكن ومع استعادة المصري محمود شكري لوعيه تدريجيا، صرّح الأخير في التحقيق معه من قبل النيابة العامة قبل يومين بأنه لم يكن قد شرب الخمر مع رامي، وأنهما لم يتعاطيا أي مواد مخدّرة، وقال شكري إنه كان عائدا إلى منزله في مدينة نصر عندما وقع الحادث، وإنه طلب من الضحية رامي، الذي كان يقود السيارة، بحسب تصريحات محمود، تهدئة السرعة وحذّره من منحنيات الكوبري، إلا أن رامي لم يهتم بكلامه وأسرع بالسيارة أكثر من اللازم.