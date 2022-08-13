من هو رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد؟، يعد رضا حجازي من الشخصيات البارزة والمعروفة في جمهورية مصر العربية، ترأس رضا الكثير من المناصب الكبيرة في مجال التربية والتعليم، وقد حقق العديد من الإنجازات الكبيرة، في الآونة الأخيرة أصبح اسمه ترند ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد توليه منصب جديد وهو وزير التربية والتعليم، لما له دور كبير في تطوير التعليم في مصر.

من هو رضا حجازي ويكيبيديا

رضا حجازي شخصية مصرية الجنيبة، من مواليد 1959، وتبلغ من العمر ثلاثة وستون عام، حظي رضا حجازي على حب الناس له، بسبب انجازاته الضخمة ، كما وتم تعيينه الفترة الأخيرة وزير التربية والتعليم والذي تم إقراره من قبل مجلس النواب المصري ، بدعوة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقد سبق رضا حجازي العمل في مناصب أخرى في الحكومة المصرية، ومن أبرزها نائب وزير التربية والتعليم.

السيرة الذاتية رضا حجازي

يعد رضا حجازي من أبرز الشخصيات التي حظيت على اهتمام كبير في الشارع المصري، وذلك بعد تولية منصب جديد في الحكومة المصرية،وزير التربية والتعليم الجديد، مما تساءل الكثير من المواطنين في التعرف على الدكتور حجازي بالتفصيل:

الاسم: رضا حجازي

الميلاد: 1959

العمر: 63 عام

الحالة الاجتماعية: متزوج

المعنة: وزير التربية والتعليم

الجنسية مصرية

مناصب رضا حجازي

شغل الدكتور رضا حجازي العديد من المناصب الكبيرة في الحكومة المصرية، فقط تنوعت مناصبه بين وزير وكيل وزارة، وقد شهد له الجميع بأدائه المميز والرائع ومن أبرز المناصب التي عمل بها رضا حجازي:

نائب رئيس الهيئة العامة لمواجهة الكبار

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة

إدارة مراكز لتعليم الكبار

وزير التربية والتعليم الجديد

تم تعيين رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد وذلك لما يتمتع بكفاءة عالية في هذا المجال ، حيث كان له سبب كبير في تطوير العملية التعليمية في مصر، على مدار السنوات السابقة، مما جعل اسمه من أبرز الشخصيات الكبيرة في مجال التعليم.