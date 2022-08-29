من هو رودي غارسيا ويكيبيديا ، لقد ذاع خلال الفترة الأخير اس المدرب الجديد لنادي النصر السعودي والذي صصدر اسمه محركات البحث ومنصات التواصل للتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بحياته الشخصية ، ومن هو ، الا أن رودي غارسيا هو لاعب سابق وتألق بعد عمله كمدرب لاحدى الأندية الأوروبية ومن ثم إنتقل الى التدريب للنادي النصر السعودي ، تابعوا معنا .

من هو رودي جارسيا – ويكيبيديا

رودي جارسيا لاعب كرة قدم إسباني الجنسية فرنسي، عين مدربا لنادي النصر السعودي، براتب يقارب 5.8 مليون يورو. كوربيل إيسونيس كلاعب شاب، حتى انتقل إلى فيري شاتيلون، وتابعت الأندية حتى عاد مرة أخرى إلى كوربيل إيسونيس، ومن خلال ذلك النادي أنهى مسيرته كلاعب، ثم بدأ مشواره الرياضي كمدرب.

سيرة رودي جارسيا

تتمثل سيرة لاعب كرة القدم رودي جارسيا في النقاط التالية

الاسم الكامل رودي جارسيا.

الاسم الانكليزي رودي جارسيا.

تاريخ الميلاد 20 فبراير 1964 م.

مكان الميلاد تايجر تاون / فرنسا.

العمر الحالي 58 سنة.

الجنسية الإسبانية.

جنسية فرنسية.

الطول 1.80 متر.

مركز اللعب خط الوسط.

النادي الحالي النصر السعودي.

أرقام رودي جارسيا

أرقام بطولة رودي جارسيا هي كما يلي

إنستغرام رودي جارسيا

للمدرب الشهير رودي جارسيا حساب رسمي وموثق على منصة Instagram، من خلال ذلك الحساب، يتابعه أكثر من 55 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “.

من هو رودي غارسيا ويكيبيديا ، يعد رودي غارسيا هو المدرب الرسمي الجديد لنادي النصر السعودي ويرحع الى أصوله الفرنسية ، وبلغ راتب تعينه كمدرب لنادي النصر 5800000 يورو اوروبي ، كما تعرفنا على حساب رودي غارسيا عبر منصة الانستقرام .