من هو رياض بودبوز لاعب الأهلي السعودي الجديد، في الانتقالات الصيفية الحالية تم انتقال اللاعب رياض بودبوز الى نادي الاهلي السعودي، حيث يعتبر اللاعب رياض بودبوز من اللاعبين المميزين الذين تم اختيارهم في هذا الموسم للانضمام الى صفوف نادي الاهلي السعودي، وعليه فإن رياض بودبوز سيقدم اضافة كبيرة لنادي الاهلي السعودي لمهاراته القوية وطريقة لعبه المميزة، هذا ويعتبر اللاعب رياض بودبوز نجمًا في فريقه السابق لما قدمه من اشواط مميزة في فرقته.

رياض بودبوز ويكبيديا

رياض بودبوز هو لاعب نادي سانت ايان الفرنسي، قد انتقل الى نادي الاهلي السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية من عام 2022، ويعتبر رياضر بودبوز من اكثر اللاعبين شهرة في نادي سانت ايان الفرنسي، وقد قدم العديد من المباريات الممتعة للنادي، وحقق رياض بودبوز الكثير لناديه لينتقل لنادي الاهلي السعودي لهذا الصيف، وقد اعتبر البعض من المحللين ان صفقة انتقال اللاعب الكبير رياض بودبوز اضافة كبيرة لنادي الاهلي السعودي لهذا الموسم من العام 2022م.

السيرة الذاتية رياض بودبوز

رياض بودبوز هو لاعب مميز قد انتقل من نادي سانت ايان الى نادي الاهلي السعودي لهذا العام ضمن الصفقات الصيفية ونسرد لكم من سيرته الذاتية وحياته المهنية كالتالي:

الاسم الكامل: رياض بودبوز.

لقب الشهرة: بودبوز.

الجنسية: جزائري فرنسي.

المواليد: 19 فبراير/ شباط 1990 ميلادي.

مكان الولادة: مدينة كولمار، في الجهة الشرقية من فرنسا.

العمر: 32 سنة.

الطول: 1.77م.

الوزن: 70 كغ.

المهنة: لاعب كرة قدم.

المركز: خط وسط.

بداية نشاطه: من سنة 2000م حتى اليوم.

النادي الحالي: الأهلي السعودي.

النادي السابق: سانت إيتان.

المسيرة الكروية رياض بودبوز

تعتبر مسيرة اللاعب رياض بودبوز مسيرة حافلة، حيث انتقل الى العديد من النوادي ليحترف احترافًا كبيرًا، وبدأ رياض بودبوز اللعب لكرة القدم في عام 2000م، وذلك مع فريق كولمار، وقد ظهر اللاعب بقوة كبيرة ولعب واحترف وانتقل الى ناجي سانت ايان الفرنسي.

واحترف اللاعب رياض بودبوز في نادي سانت ايان، ثم انتقل اللاعب الى نادي الاهلي السعودي من عام 2022م، تعتبر مسيرة اللاعب رياض بودبوز حافلة لما قدمه للكثير من النوادي حول العالم.