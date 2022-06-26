من هو ريكاردو سواريز الأقرب لتدريب الأهلي

ظهر اسم البرتغالي ريكاردو سواريز من بين الأقرب لتولي المهام الفنية لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، بحسب وسائل إعلام برتغالية.

وأكدت تقارير برتغالية أن سواريز سيتولى تدريب النادي الأهلي بعقد لمدة عامين وسيسافر إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

من هو ريكاردو سواريز

خوسيه ريكاردو سواريز ريبيرو مدرب كرة قدم برتغالي، ولد في 11 نوفمبر 1974. سواريز يبلغ من العمر 47 عامًا وكان لاعب جناح.

لعب في مسيرته الكروية لمدة 12 عامًا وشارك في 232 مباراة وأحرز 28 هدفًا حيث مثل 7 أندية برتغالية.

بدأ مسيرته التدريبية في سن الثلاثين في الدوري البرتغالي منذ 2005 مع نادي تايباس البرتغالي.

درب نادي فيزيلا في صيف 2014.

في 18 ديسمبر 2016، تولى سواريز المهام الفنية لفريق JD Chaves البرتغالي.

في مايو 2017، انتقل إلى نادي سي دي أفيس من الدرجة الأولى (ديبورتيفو داس أفيس)، لمدة عامين.

لكنه غادر في 2 أكتوبر، بعد أن أنهى الفريق المركز الأخير بست نقاط من 8 مباريات.

كان لسواريز تجربة جديدة في الدرجة الثانية، في 14 نوفمبر 2017، مع نادي Academia de Coimbra.

غادر سواريز أكاديمية كويمبرا، بعد الاتفاق على المباراتين في 1 أبريل، بعد قيادة الفريق في 18 مباراة والانتهاء من المركز الخامس.

انتقل سواريز إلى نادي كوفيليا البرتغالي في 20 مايو 2022.

في 18 ديسمبر من نفس العام، تمكن فريقه من احتلال المركز السابع.

أرقام ريكاردو سواريز مع جيل فيسينتي

أما بالنسبة لمحطته التدريبية الأخيرة، فهي مع نادي جيل فيسنتي البرتغالي.

تولى الفريق المهمة في 13 نوفمبر 2022 بعقد مدته 3 سنوات ينتهي في 30 يونيو من العام المقبل.

وقاد الفريق هذا الموسم، في 34 مباراة، وفاز في 13 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 9 مباريات.

حقق 12 مباراة متتالية دون أن يخسر، وتمكن من قيادة الفريق إلى التأهل لدوري المؤتمرات الأوروبية بعد إنهاء الموسم بالمركز الخامس.

يميل ريكاردو سواريز إلى اللعب 4-2-2، ولم يفز بأي بطولة مع الأندية التي يديرها من الناحية الفنية.

سبق لسواريز أن درب لاعبًا عربيًا واحدًا، المنتخب الوطني العراقي ولاعب سلاح الجو الأول علاء عباس، الذي لعب لفريق فاينستي في موسم 2022-2022.

أرقام سواريز في مسيرته التدريبية

تمكن ريكاردو سواريز من إدارة 190 مباراة في مسيرته التدريبية، وفاز بـ 69 مباراة.

وخسر في 66 مباراة وتعادل في 55 مباراة.