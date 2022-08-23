من هو زكريا الوردي لاعب الزمالك المنتظر؟ ، وبالحديث عن اللاعب زكريا الوردي لاعب الزمالك المنتظر، اكدت صحف اخبارية رياضية بان اللاعب زكريا الوردي لاعب الرجاء المغربي سوف ينتقل الى القاهرة للالتحاق بصفوف نادي الزمالك ” القلعة البيضاء” في الموسم الجديد من عام 2022م، وهذه الصفقة سوف تكون انتقال حر للاعب أي انه افضل مع فريق الرجاء المغربي وقد قدم نادي الزمالك عرضًا للاعب زكريا الوردي للحصول على خدماته، وهنا سوف نقدم لكم كافه المعلومات التي تتعلق بانتقال زكريا الوردي الى نادي الزمالك المصري.

السيرة الذاتية لزكريا الوردي

وعن السيرة الذاتية للاعب زكريا الوردي فهو يبلغ من العمر 24 عاما، وقد ولد في السابع عشر من اغسطس لعام 1998 وكان عاشقًا لكرة القدم منذ صغره والتحق بنادي مغربي في الدرجة الثانية وبعد ذلك صعد الى فريقه الاول في العام 2016، وكان من المقرر ان ينتقل اللاعب الى فريق الرجاء المغربي لأداء دور نجومي، و عند انتهاء عقده لهذا العام 2022 فقط قدم الزمالك المصري عرضا للاعب زكريا الوردي للحصول على خدماته في رحله الانتقالات الصيفية.

المسيرة الكروية لزكريا الوردي

زكريا الوردي هو من اللاعبين الاكثر مهارة في نادي الرجاء المغربي وكان يلعب في المركز وسط الملعب اي انه ارتكاز، وقد لعب بفنيه عالية وخبره كبيره، اخذها من نادي الرجاء المغربي حيث صنع العديد من الاهداف للمهاجمين بدقة وتركيز كبير فحقق زكريا الوردي العديد من الالقاب خلال مسيرته مع نادي الرجاء المغربي ومنها ثلاثة القاب على حساب نادي الترجي التونسي في كاس السوبر الافريقي، حيث ان زكريا الوردي فاز مع نادي الرجاء المغربي بلقب الدوري في العام 2021م.

من هو زكريا الوردي لاعب الزمالك المنتظر؟

نجح اللاعب زكريا الوردي في نادي الرجاء بإبداعه، وقد لعب 129 مباراة بين بديل واساسي وصنع العديد من الاهداف وسجل ايضا اهدافا في النادي المغربي، وعن خبر انتقال زكريا الوردي الى نادي الزمالك فقد اكدت الصحف الرياضية ان زكريا الوردي سوف ينتقل الى نادي الزمالك المصري في الانتقالات الصيفية والتي بقي لها عشر ايام فقط بعقد حر من زكريا الوردي، وأكد وكيل اعمال اللاعب انه سوف ينتقل الى نادي الزمالك من العام 2022 بعقد سوف يمتد الى خمس سنوات.