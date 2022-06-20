من هو زميل طالبة المنصورة الذي قتلها اليوم أمام الجامعة؟

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة المنصورة عن هوية زميلة طالبة المنصورة التي قتلتها أمام الجامعة ، والموقع الدقيق للحادث وبعض التفاصيل المتعلقة بالحادث.

وقعت حادثة طالبة المنصورة اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 أمام جامعة المنصورة من اتجاه حي الجامعة.

من هو زميل تلميذ المنصورة؟

وحددت التحقيقات هوية الجاني ، وثبت من هي زميلة طالبة المنصورة ، الذي اعتدى عليها بطعنها بسكين حاد حتى أنهى حياتها.

وتشير التحقيقات إلى أن زميل فتاة المنصورة التي حملتها هو محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله ، 21 عاما ، وطالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة ، أي في نفس الكلية التي كانت تدرس فيها طالبة المنصورة المقتولة.

كما أضافت التحقيقات ، في تحديد هوية الرجل الذي قتل فتاة المنصورة وزميلها المتسبب في الحادث ، أنه مقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، أي نفس المدينة التي يوجد بها الطالب. يقيم.

الشهيد المنصورة

ووصف زملاء الفتاة الشهيد المنصورة بأنه ضحية القاتل الذي قبض عليه وضربه قبل تسليمه للشرطة للتحقيق معه.

حادث المنصورة

ارتكب زميل للفتاة المنصورة جريمته بالسكين الأبيض وطعنها أمام سور الجامعة. ستكشف التحقيقات خلال الساعات المقبلة مزيدا من المعلومات حول من قتل طالبة المنصورة زميلها الذي طعنها اليوم أمام سور الجامعة.

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