من هو زوج إليسا وهل تزوجت المطربة الشهيرة؟

من أشهر المطربات التي انتشرت في الوطن العربي خلال السنوات الماضية ، ولُقبت بملكة الإحساس ، ويريد الكثير من محبيها ومتابعيها معرفة من هو زوج إليسا ، وهل تزوجت من المطربة الشهيرة؟

عمر إليسا

ولدت المطربة إليسا في 27 أكتوبر 1972 أي تبلغ من العمر 49 عامًا.

إليسا حاصلة على بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

من هو زوج إليسا؟

يرغب الكثير من محبي الفنانة اللبنانية في معرفة من هو زوج إليسا وهل هي متزوجة أم لا.

تداول عدد من الأطفال في الآونة الأخيرة عن حقيقة زواج إليسا ، وحتى أنها حامل في الفترة الحالية ، بسبب انتشار صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت إليسا في الصورة المنتشرة وكأن بطنها منتفخ ، ليفسر البعض أنها متزوجة ، وربط آخرون ظهورها في تلك الصورة بسعد المجرد بأنه زوجها ، بعد أغنية من الدقيقة الأولى.

وأكدت المطربة إليسا ، في العديد من المقابلات والمقابلات التلفزيونية والصحفية ، أنها لم تتزوج أبدًا طوال حياتها ، ولم تكن عائلة ، حيث لم تكن مقتنعة بهذه الفكرة في المقام الأول.

وأوضحت إليسا أنها دخلت في عدة علاقات حب لكنها فشلت جميعها ، مما جعلها تلغي فكرة الخطوبة مرة أخرى.

وأشارت المطربة إليسا إلى أنها تمتلك عملها وغنائها ومعجبيها ، وهم بالتالي الشريك الرئيسي لها في مسيرتها الفنية ، متمنية أن يكملوا حياتها معها.