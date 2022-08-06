من هو زوج الاء حسين الحالي السيرة الذاتية ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاعلامية حول التعرف على زوج الاء حسين الحالي السيرة الذاتية وأهم المعلومات عنه ، وهي من الشخصيات الفنانية العراقية و التي ذاع اسمها في الوسط الفني داخل الوطن العربي ، وجاء ذلك نظراً تلقى الجمهور خبر وفاة زوجها ،تابعوا معنا .

من هي الاء حسين – ويكيبيديا

الاء حسين ممثلة وناشطة عراقية. ولدت في حي الوزيرية بالعاصمة العراقية بغداد. بدأت نشاطها الفني كطفلة من خلال المسرح. تلقت علاء التشجيع الكامل من أهلها، وكان والدها أكبر نصير لها. في نهاية التسعينيات حصلت علاء على الدور البطولي الأول من خلال مسرحية “العباءة” التي نالت استحسان الجمهور، والأخيرة غابت عن المسرح لسنوات، لكنها عادت بقوة. تواصل علاء نشاطها الفني، حيث قدمت مؤخراً مسلسل “نكتار” من بطولة.

سيرة الاء حسين

في ضوء المعلومات العامة السابقة عن الفنانة علاء حسين نقدم أهم بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل علاء حسين علي سلمان.

الكنية علاء حسين.

الألقاب الفنية لؤلؤة المسرح، لؤلؤة الشاشة، عشتار الشاشة العراقية.

تاريخ الميلاد 10 يناير 1980 م.

العلامة الفلكية برج الجدي.

مكان الميلاد حي الوزيرية – بغداد – العراق.

العمر 42 سنة.

الجنسية الجنسية العراقية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الوضع العائلي مطلق.

المؤهلات العلمية الفنون الجميلة “الجميلة” – بكالوريوس علوم المسرح.

ألما الأم جامعة بغداد – أكاديمية الفنون الجميلة.

اللغة الأم العربية – لهجة عراقية.

لغات أخرى تتحدث الإنجليزية بطلاقة.

المهنة فنانة وممثلة بصرية.

سنوات العمل بدأت الحسين مشوارها الفني في سن السادسة عشرة وتستمر حتى يومنا هذا.

الجوائز والتكريمات جائزة الدولة للإبداع عن فئة الشباب “مسرحية العباءة”.

من هو زوج الاء حسين الحالي

الفنانة علاء حسين ليست مرتبطة في الوقت الحالي، فهذه الأخيرة انفصلت عن زوجها منذ حوالي سبع سنوات، ولم تتخذ قرارًا بدخول القفص الذهبي مرة أخرى. جدير بالذكر أن بعض الشائعات قد أثرت على حياة علاء حسين وعلاقتها بزوجها السابق، خاصة وأنه من الوسط الفني، لكنها غادرت للرد على هذه الشائعات، مؤكدة أن انفصالها كان هادئًا منذ فترة طويلة، دون أن تصل الأخبار إلى وسائل الإعلام في المقام الأول.

من هو زوج علاء حسين السابق

تزوج علاء حسين من الفنان العراقي “سعد مجيد” عام 2003، حيث جمع الفنانون أعمالاً مشتركة أثارت مشاعرهم تجاه بعضهم البعض، وسعد مجيد ممثل وأصوات مدبلجة من مواليد بغداد في سبعينيات القرن الماضي. يعيش في العراق ”، توفي سعد مجيد صباح الجمعة 5 أغسطس 2022، بعد معاناته الطويلة من المرض.

هل الاء حسين عنده اطفال

لم تنجب علاء حسين، رغم أن علاقتها بزوجها السابق “سعد ماجد” استمرت لأكثر من عشر سنوات. وغضبت آلاء حسين، داعية جمهورها إلى عدم التدخل في أمور الخصوصية هذه، والتوقف عن التكهن ببعض الأخبار التي لم تصدر عنها في المقام الأول.

الاء حسين انستغرام

آلاء حسين لديها حساب رسمي على موقع انستجرام، وتجمع عبر حسابها قاعدة جماهيرية ضخمة تقدر بنحو عشرة ملايين متابع، وتشارك علاء حسين متابعيها بأخبارها الفنية بالإضافة إلى أحدث أعمالها الفنية والتلفزيونية، و صور لها مع شخصيات رائعة من الوسط الفني العراقي والعربي، ويمكنك الدخول على حساب علاء حسين على انستجرام لمشاهدة المزيد من صورتها الجديدة “”.

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