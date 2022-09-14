من هو زوج الاعلامية دعاء فاروق ويكيبيديا، تعد الإعلامية دعاء فروق شخصية مصرية الجسنية معروفة في الشارع المصري، عملت دعاء في مجال الإعلام، حيث شاركت في العديد من البرامج الإسلامية التي أذيعت على قناة إقرأ وحققت شهرة إعلامية كبيرة، مما زاد إهتمام الكثير للتعرف على زوج الاعلامية دعاء فاروق بالتفصيل.

من هي الاعلامية دعاء فاروق ويكيبيديا

تعتبر دعاء فاروق شخصية مصرية الجنسية، من مواليد 1975 ، درست في قسم الآداب قسم اللغة الانجليزية في جامعة طنطا، وبعد تخرجها عملت في العديد من المجالات بعد تخرجها، من أبرزها مضيقة طياران، ثم انتقلت للعمل في قسم المبيعات في إحدى الشركات، ثم توجهت إلى قسم الإعلام، وعملت في قناة اقرا الدينية ، حيث شاركت في العديد من البرامج الإسلامية.

من هو زوج الاعلامية دعاء فاروق

يعد زوج الاعلامية دعاء فاروق رجل الاعمال الكبير عماد المختار، والذي يعتبر أحد أبرز الشخصيات في جمهورة مصر العربية ، تزوج من الإعلامية قبل أعوام ، وأنجب ممها ثلاثة من الابناء كما تعيش حياة مستقرة مع زوجها وأولادها، حيث حبثت بإبعاد حياتها الشخصية بعيدة بشكل كامل عن الإعلام وعن أضواء الناس رغم شهرتها الواسعة في هذا المجال.

دعاء فاروق انستقرام

تمتلك الإعلامية دعاء فاروق العديد من الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي، ومن أبرز حسابتها حسابها على الإنستقرام، حيث تقم بتنزيل كافة نشاطاتها اليومية عبر حسابها، حيث كونت قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين من كافة أنحاء الوطن العربي، وفي الأونة الأخيرة انتشر خبر انفصال دعاء فاروق عن زوجها بعد التأكد تبين بأن كافة المعلومات التي تم تناقلها عارية عن الصحة.

تعد الاعلامية دعاء فاروق أحد الشخصيات التي عملت في الكثير من المجالات، ومن أبرزها علامية عبر قناة إقرا، حيث يعتبر زوج الاعلامية دعاء فاروق عماد مختار وأنجبت منه ثلاثة من الأبناء هم رقية ومحمد ومختار.