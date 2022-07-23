من هو زوج العنود العيسى السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو زوج العنود العيسى السيرة الذاتية ، والتي تعد من الشخصيات التي ذاع صيتها بعد نشرها قصة إغتصابها من إبن اخيها والذي دفع بها الى نشر مقاطع فيديوهات جريئة مما زاد من عدد المتابعين لها من الخليج العربي ، تابعوا معنا .

من هي العنود العيسى – ويكيبيديا

العنود العيسى ناشطة ومبدعة على مواقع التواصل الاجتماعي، سعودية الجنسية. ولدت في المملكة العربية السعودية عام 1985 م. تبلغ من العمر 37 عامًا، وتقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم توباكي، بسبب التشابه بينها بين الشخصيات الأجنبية من حيث الجمال، تعتبر العنود من أشهر الناشطات السعوديين في الخليج العربي، من خلال نشرها عدة فيديوهات توثق إطلالتها الجريئة. غير معروف في العالم العربي.

سيرة العنود العيسى

العنود العيسى من الشخصيات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات لها وهي ترتدي ملابس جريئة، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل العنود العيسى.

الاسم المستعار توباكي.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1985 م.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

العمر 37 سنة.

محل الإقامة لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوج السابق نايف ناصر العتيبي.

المهنة عارضة أزياء وناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي.

عدد الاطفال لا يوجد.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

سنوات النشاط من عام 2022 م حتى الوقت الحاضر.

من هو زوج العنود العيسى – ويكيبيديا

تزوج العنود العيسى من الشاب السعودي نايف ناصر العتيبي الذي يرجح أن يكون في الثلاثينيات من عمره. يقيم نايف حاليًا في مدينة سان برناردينو الأمريكية، وفي ذلك الوقت كان يدرس على المستوى الجامعي هناك. ثم حصل على فرصة عمل حيث تعرف على العنود فتطورت بينهما قصة حب طويلة انتهت بالزواج. هذا ما ذكره بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد البعض أن نايف كان يعفو عنها ولم يكن مرتبطا بها، لكن هذا الزواج انتهى بالطلاق بعد تعقيد حياة الزوجة بعد أن زعمت أن نايف نشر صورة لها معها. وان هذه الصورة لا تخص احد سواهم وقالوا انها لم تقابله منذ فترة طويلة.

كم عمر العنود العيسى

العنود العيسى 37 سنة. ولدت في المملكة العربية السعودية عام 1985 م. نشأت العنود في مدينة جدة السعودية، وانتقلت للدراسة في مدارسها، حتى وصلت إلى المستوى الجامعي. سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأقمت في مدينة لوس أنجلوس. مواقع التواصل الاجتماعي بصفتها خبيرة تجميل وعارضة أزياء شهيرة، بالإضافة إلى فيديوهاتها الجريئة، أثارت غضب المجتمع السعودي.

قصة غياب العنود العيسى

أثار غياب العنود العيسى قلق الكثير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ ذلك الوقت بدأ نشطاء في تداول شائعات كثيرة عن غيابها. كان غيابها بسبب تهديدها، لذلك بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الهاشتاغ منذ انتشار خبرها في أبريل من العام الماضي بعد ظهورها الأخير على سناب شات عبر فيديو قصير لا يتجاوز 3 ثوانٍ دون أن ينطق بكلمة واحدة.

العنود العيسى للحسابات الرسمية

للناشطة العنود العيسى حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الآلاف من معجبيها عبر هذه المواقع، وحساباتها الرسمية كالتالي

يمكنكم متابعة الناشطة العنود العيسى على حسابها على انستجرام.

يمكنكم متابعة العنود العيسى عبر حسابها على تويتر “”.

يمكنكم متابعة العنود العيسى عبر حسابها الرسمي على سناب شات.

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