من هو زوج الفنانة رجاء حسين السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الترعف على زوج الفنانة رجاء حسين ، حيث عرفت الفنانة رجاء حسين النجمة القديرة والأنيقة والمميزة ، التي قضت معظم حياتها وسط كل معالم الفن ، لم يمنعها شغلها في الوسط الفني من قيامها بدور الامومة ، فحافظت على أسرتها طيلة الـ 51 عامًا الماضية ، تابعوا معنا .

رجاء حسين ويكيبيديا

رجاء حسين ممثلة مصرية ماهرة، عمرها 84 عاما. ولدت في 7 نوفمبر عام 1937. ولدت في إحدى مناطق محافظة القليوبية. ضمن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مصر، حيث اشتهرت منذ انطلاقتها الفنية كممثلة في مسلسل إذاعي، وقدمت خلال تلك الفترة بعض الأدوار الثانوية في التلفزيون، حتى منحها المخرج والممثل الراحل يوسف شاهين الفرصة لعرضها. ظهرت في دور السينما، بأدوار بطولية في عدة أعمال سينمائية، اشتهرت خلالها بالفنان سيف عبد الرحمن، وارتبط الطرفان بإنجاب ولد وبنت خلال هذا الزواج.

سيرة رجاء حسين

رجاء حسين فنانة غير أكاديمية اعتمدت في فنها على موهبتها في عالم الفن، وفي القائمة التالية أبرز بيانات السيرة الذاتية، وهي كالتالي

الاسم الكامل عائشة رجاء حسين زكي.

الإسم المستعار رجا حسين.

تاريخ الميلاد 7 نوفمبر 1937 م.

مكان الميلاد محافظة القليوبية – جمهورية مصر العربية.

العمر 84 سنة.

الاقامة القاهرة – مصر.

اللغة الأم العربية.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء دينا – كريم.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل من عام 1958 حتى يومنا هذا.

من هو زوج الفنانة رجاء حسين على ويكيبيديا

زوج الفنانة رجاء حسين هو الممثل المصري سيف الدين عبد الرحمن. عمره 79 سنة. ولد في 17 مارس عام 1942. درس علوم التاريخ في كلية الآداب قسم التاريخ التابعة لجامعة القاهرة. بالنسبة للفنون الشعبية، حتى اكتشف موهبته من قبل المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي كلفه بدور البطولة في فيلمه الأول فجر يوم جديد، وبطولة العمل الفنانة سناء جميل، قبل نهاية الستينيات. القرن الماضي، وبعد ذلك عمل في العديد من الأعمال البطولية التي كادت تعد على أصابع اليد، حتى انطفأت شمعة. نجوميته وتراجع إلى المراتب الخلفية في عالم الفن، ليقتنع لاحقًا ببعض الأدوار الثانوية، والتي سيطرت عليها شخصية الشخصية الشريرة، خاصة في فيلم Small Dreams.

عمل كمسؤول في مؤسسة مصر للأفلام العالمية، ثم تزوج وارتبط بالممثلة القديرة رجاء حسين التي أنجبته وأنجبته وولديه فقط دينا وكريم. أفلام (الاختيار – أن تكون شارطو على طريق السعادة – العصفور – المسير – الإسكندرية لماذا – سرقات الصيف – قصة مصرية – مرسيدس).

العقيد كريم سيف الدين عبد الرحمن

وهو نجل الفنانين سيف عبد الرحمن وراجا اللذان صدما والديه بوفاته قبل عدة سنوات. أصيب العقيد كريم سيف الدين عبد الرحمن بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، حيث فقد القدرة على الحركة أثناء قيادته لمركبته على طريق سريع في مصر، مما عرض الأخير لحادث توفي على الفور، ومات الأخير. ويبلغ من العمر 43 عامًا، قضى نصفها في خدمة الوطن داخل وزارة الداخلية المصرية، مما أضر بقلب والديه، حيث أنه الوحيد منهم من الذكور رحمه الله.

طلاق رجاء حسين

بعد وفاة نجلها العقيد كريم سيف الدين عبد الرحمن، فاجأت رجاء حسين جمهورها بطلاقها من زوجها سيف الدين عبد الرحمن. بعيدًا عن المشاكل، ذكرت أنني خدمت المنزل لمدة 51 عامًا دون أي تقصير، وزوجي رجل طيب، ولكن بعد وفاة كريم لا يوجد شيء يمكنني تحمله للبقاء في المنزل، وأنا من بدأ طلب الانفصال.

رجاء حسين مع زوجته السابقة

استضافت الإعلامية سهير جودة وزميلتها ريهام إبراهيم في برنامجهما الفني الفنانة رجاء حسين وزوجة طليقها الفنانة دينا واصف في برنامجهما الفني “النساء لا تعرفن يكذبن”. الذي تم عرضه على شاشة CBC المصرية. ذات مرة، وكان اللقاء الأول بينهما طعم خاص، حيث احتضنتها الأخيرة وقبلتها دون أن تعرف من تكون ثم عرفت عن نفسها كزوجة سيف الجديدة، مشيرة إلى أنها كانت تحبها كثيرًا، وهو ما دخل دينا إلى رجا. قلبها فور شدة فطنتها ووعيها، مشيرة إلى أن زوجها السابق اختار الزوجة الصالحة التي أكملت ما بدأته بزوجها في منزلها، وأضافت أنني عرفت دينا واصف كممثلة لـ منذ وقت طويل، لكنني فوجئت بها عندما عرفتها كإنسان، وأكدت أنها تحبها وتحظى بكل الاحترام والمودة لها.

عمل رجاء حسين

تعتبر رجاء حسين من أشهر الممثلات من الدرجة الأولى في المشهد الفني المصري. قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 200 عمل فني متميز، موزعة بين السينما والمسرح والتلفزيون. ومن أبرز أعمالها ما يلي

عمل تلفزيون رجاء حسين

بدأت عملها في المجال الإذاعي وقدمت حوالي خمسين مسلسل إذاعي قبل أن تنتقل إلى مجالات فنية أخرى. ومن أبرز أعمال رجاء حسين على التلفزيون ما يلي

1963 شارك في سلسلة حلقات فكاهية.

1964 شارك في مسلسل “فشل الموت”.

1968 شاركت في مسلسل اسأل السيد شحاتة.

1970 شارك في مسلسل “سيدتي انساتي”.

1975 شاركت في مسلسل The Thief and the Dogs.

1976 شاركت في مسلسل (علي باب زويلة – شجرة اللبلاب مثل جمال).

1978 شاركت في مسلسل أحلام الفتى الطائر باسم نعيمة – كفر نعمات.

1982 شارك في مسلسل (الشهد والدومة الجزء الأول بإحسان الجزار والشاعر كضيف شرف).

1984 شارك في مسلسل (النيل والقمر باسم فاطمة – في قافلة الزمن).

1985 شارك في المسلسلات (لا إله إلا الله الجزء الأول الشاهد والدموع الجزء الثاني بشخصية إحسان – ابن تيمية بدور سلامة).

1990 شارك في المسلسلات (مخلوق يسمى المرأة أو الفتاة في دور سطحي – البعض يتسلق الهرم، رجل على وشك السقوط).

1995 شاركت في مسلسل (المال والبنون الجزء الثاني بشخصية الفوقية – زواج على طريقي مع شخصية زينب).

عام 2000 شاركت في مسلسل (المنتصر والمضيع – اللحظات الأخيرة – زي القمر زيزينيا الجزء الثاني بدور أم العربي).

2005 شاركت في مسلسل (اريد حلا – اين ذهب الحب – ريا وسكينة بدور امينة بنت منصور).

في عام 2017 شاركت في مسلسل (واحة الغروب مثل جدة مليكة – مجموعة هههه العائلية الذي لم يتم عرضه بعد).

عمل رجاء حسين في السينما

رجاء حسين من أركان السينما في مصر. ومن أبرز أعمالها في دور السينما ما يلي

1967 شاركت في فيلم الدخيل باسم بهانة.

1971 شاركت في فيلم “ملكة الليل” بشخصية “واحز”.

1974 شاركت في فيلم العصفور بدور زبيدة، وفي فيلم Back Streets بدور Altaf.

1975 شاركت في فيلم أريد حلا بطابع سني.

1976 شاركت في فيلم عودة الابن الضال الذي لعبت فيه شخصية واحيز زوجة حسونة.

عام 1979 شاركت في فيلم المضححة باسم نوسة.

1982 شاركت في فيلم حدوة مصرية.

عام 1987 شاركت في أفلام أبناء مقاتل بدور إنعام – صاحبة الصورة باسم عنايت – قبل بلوغها سن الانتحار).

1990 شاركت في أفلام (المجموعة الذهبية مثل فوزية – كمان الإسكندرية وكمان).

1993 شاركت في أفلام (A Race Against Time – Small Dreams، As Samah).

2010 شاركت في فيلم The Mickey Family بدور أم مريم.

عام 2015 شاركت في فيلم نوارة ياوال الجدّة.

في عام 2016 شاركت في فيلم يوم لستات كوالدة أحمد.

عام 2017 شاركت في فيلم Wanes كشخصية نبيلة.

أعمال رجاء حسين في المسرح

كما كان للفنانة رجاء حسين حضور داعم في المسرح، إيمانا منها بأهمية المسرح في حياة الفنان. ومن أبرز أعمالها في المسرح ما يلي

1964 شارك في مسرحيات (سكة السلامة – فرافار).

1966 شارك في مسرحية Well of Peace.

1969 شارك في مسرحية Bridge.

1975 شاركت في مسرحية بداية ونهاية بشخصية ثمينة.

1982 شاركت في مسرحية المهاجر.

1984 شاركت في مسرحية نشكر الظروف.

1985 شاركت في مسرحية المولد وصاحب غائب بدور السنة ومسرحية العريس.

عام 2000 قدمت مسرحية الاسماع في اد حماتي بشخصيتها وحيدة.

وفي الختام تعرفنا على من هو زوج الفنانة رجاء حسين السيرة الذاتية ، تحدثنا حول حياة الفنانة القديرة رجاء حسين وجميع بيانات سيرتها الذاتية ، وحياتها الخاصة، وتعرفنا على طبيعة علاقتها بزوجتها ، حيث كانت مطلقة وأبرز الأدوار التي قدمتها في السينما والمسرح والتلفزيون.