من هو زوج ام يارا النمله ويكيبيديا

من هو زوج ام يارا النملة ويكيبيديا، تعد أم يارا النملة أحدى أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في السعودية، وتعمل مصممة وفنانة تشكيلية، كما وان اسمها لامع في هندسة الديكور، واسمها الحقيقي أماني العايد، تزوجت أماني العايد من رجل سعودي الجنسية، وأنجبت منه يارا النملة وهي من أشهر الشخصيات المؤثرة عبر منصات التواصل الإجتماعي مما جعل الكثير يهتم بالتعرف على زوج ام يارا النمله.

من هي والدة يارا النملة – ويكيبيديا

أم يارا النملة هي أماني العايد، مصممة داخلية وفنانة تشكيلية وناشطة اجتماعية تحمل الجنسية السعودية. ولدت في العاصمة السعودية الرياض عام 1980 م. حاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة الملك سعود، ولديها خبرة واسعة في مجال التصميم والديكور، وكذلك الرسومات ثلاثية الأبعاد. بدأت في مشاركة تجربتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال فترة وجيزة استطاعت أن تصبح قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، بالإضافة إلى كونها صاحبة شركة تصميم في السعودية.

سيرة اماني العايد

أماني العايد من الشخصيات المعروفة في مجال التصميم والديكور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم والكنية أماني عبد الله سليمان العايد.

اسم الأب عبدالله بن سليمان العايد.

اسم الأم غير معروف.

الكنية أماني العايد.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1980 م.

مكان الميلاد الرياض، العاصمة السعودية.

العمر تبلغ من العمر 42 سنة.

الجنسية تحمل الجنسية السعودية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

المذهب من أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

التعليم حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة.

الما الأم جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

المهنة مصمم داخلي، فنان تشكيلي، وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي.

سنوات العمل بدأت عملها منذ تخرجها من الجامعة – حتى الوقت الحاضر.

من هو زوج أم يارا النملة – ويكيبيديا

تزوجت أماني العايد من إبراهيم النملة رجل أعمال سعودي الجنسية. ولد في مدينة تبوك السعودية عام 1969 م. إبراهيم صاحب أكبر مؤسسة متخصصة في التجارة والمقاولات. تزوج من أماني العايد، ونشأ عن هذا الزواج منها ابنتان. هذا فقط ما هو معروف عنه. وما تم تداوله عبر المواقع الافتراضية، حيث لم تذكر المصادر الرسمية أي تفاصيل تتعلق بتحصيله العلمي أو وضعه الاجتماعي، تداول ناشطون خبر انفصاله عن أماني العايد أو يارا، لكن الأخيرة لم تعلن هذا الخبر.

زواج أماني العايد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر دخول أماني العايد القفص الذهبي، فبدأ بحث طويل عن زوجها الجديد، وتبين أن أماني متزوجة من سعود البقمي رجل أعمال سعودي الجنسية. أماني، خاصة أن زوجها الجديد أكبر منها بعدة سنوات، لذلك كان هناك تضارب في التصريحات بين تأكيد الخبر والحصول على وثائق تثبت ذلك، وبين من نفى الخبر وقالوا إنها مجرد شائعات، وعلى الرغم من ذلك ولم تعلن أماني تأكيدها أو نفيها لهذا الخبر.

كم عدد أطفال أماني العايد

أنجبت أماني العايد ابنتيها الكبرى يارا النملة، وهي أحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة. يارا لديها العديد من الحسابات الرسمية، تقدم من خلالها تجربتها في مجال مستحضرات التجميل والمكياج، حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة المعمارية، وترغب بشدة في تطوير اسمها في هذا المجال، تؤسس علامتها التجارية الخاصة في المكياج، بينما تُدعى ابنتها الصغرى جود النملة، وتعمل جود أيضًا كناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل أختها.

إنستغرام أماني العايد

أماني العايد لديها حساب رسمي على إنستجرام، حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 50 ألف متابع، وتشارك العديد من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمجال عملها كمصممة ديكور وأثاث، حيث ظهرت في هذه الصور. براعتها الكبيرة وخبرتها في هذا المجال، ويمكنك معرفة ما تنشره أماني العايد عبر حسابها على Instagram.

سناب اماني العايد

أماني العايد لها حساب رسمي عبر Snapchat، حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 800 ألف متابع، توثق من خلاله رحلاتها السياحية وزياراتها لعدة معارض متخصصة في الديكور المنزلي، وإنجازاتها وخبراتها في التصميم، و يمكنكم متابعة أماني العايد عبر حسابها على سناب شات “. .

يعد زوج ام يارا النملة الرجل السعودي إبراهيم النملة وهو أحد الرجال السعوديين ، من مواليد 1969 ويعد من كبار المتخصصين في لتجارة والمقاولات أنجبت منه ابنتين ، وبابنه الكبرى هي يارا النملة والتي تعد من الشخصيات البارزة في السعودية.