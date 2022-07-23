من هو زوج بشاير الشيباني السيرة الذاتية

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بشاير الشيباني – ويكيبيديا

بشاير الشيباني كاتب وشاعر كويتي. في الأربعينيات من عمرها، حصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة الكويت، قسم العلوم الاجتماعية. تنحدر من عائلة تحب الأدب. بشاير مع الشعر منذ طفولتها من خلال إلقاء الشعر في الإذاعة المدرسية بسبب أسلوبها المميز في الكلام.

برج بشاير الشيباني

بشاير الشيباني من حملة القوس. ولدت في العاصمة الكويت في 28 نوفمبر عام 1982 وتقترب من إكمال عامها الأربعين. عند الإعلان عن تاريخ ميلادها بالضبط، تتمتع هذه الأخيرة بشخصية محبة للعائلة وحادة في التعامل مع الأذى، لكنها تتمتع بقلب نقي، خاصة تجاه أولئك الذين يتعاملون مع عائلتها.

سيرة بشاير الشيباني

لم تتوقف نشاطات بشاير الشيباني عند حدود الشعر وفن الكلمات. ولأنها كانت تميل مؤخرًا للظهور كمفكرة ومؤلفة، فقد نشرت لها كتبًا متعلقة بالأدب، بالإضافة إلى نشاطها في العالم الافتراضي، والذي يرتبط أيضًا بهذا المجال. فيما يلي أهم بيانات السيرة الذاتية لبشاير الشيباني

الاسم والقرابة بشاير الشيباني – باللغة الإنجليزية “بشاير الشيباني”.

اسم الأب اسحق الشيباني.

اسم الأم أمينة الشراح.

الاسم المستعار بشاير الشيباني.

تاريخ الميلاد ٢٨ نوفمبر ١٩٨٢.

مكان الميلاد الكويت.

مكان الإقامة الحالي العاصمة، الكويت.

العمر 39 سنة.

الجنسية كويتي الجنسية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء ولدان.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في علم النفس.

الما الأم جامعة الكويت، قسم العلوم الاجتماعية.

اللغة الرسمية العربية – لهجة كويتية.

المهنة شاعر ومؤلف.

سنوات العمل بدأت بشاير مسيرتها الأدبية منذ صغرها – حتى يومنا هذا.

من هو زوج بشاير الشيباني – ويكيبيديا

زوج بشاير الشيباني، ياسر حمود، فنان تشكيلي سوري. عمره 59 سنة. ولد في دمشق عام 1963 م. عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا. شارك في عدد كبير من المشاركات في أهم المعارض الفنية سواء في وطنه أو في الوطن العربي أو حتى على الصعيد الدولي. حاصل على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة دمشق / قسم العمارة الداخلية، ومن أبرز أعماله تصميم تمثال الكرة الأرضية في مدينة حلب، ومدخل مدينة اللاذقية من الشرق، وكذلك تصميمه. تصميم ضريح حافظ الأسد الرئيس السوري الراحل.

متى تزوجت بشاير الشيباني

يبحث جمهور بشاير الشيباني عن موعد زواجها الحقيقي، وهو من المعطيات الغامضة المتعلقة بحياة الشيباني الخاصة التي لم يعرف سرها حتى الآن. ذات مرة نبأ ولادتها بطريقة مختلفة، وذلك عبر بث صورتين عبر حسابها على سناب، الأولى لمولود جديد، تعليقًا عليها “هذا صباحي .. إن شاء الله”. والأخرى كانت صورة لها وهي حامل عوقبت “من أجل العيش والملح.”

بشاير الشيباني قبل وبعد

تعتبر بشاير الشيباني من مشاهير الجراحة التجميلية، حيث يؤكد المهتمون بالجانب الجمالي للمشاهير أن الشيباني امتلكت مقومات الجمال منذ بداية ظهورها الفني، واقتصرت التعديلات التجميلية على مظهرها الخارجي فقط على الأنف الذي بدا بعد الجراحة أكثر جمالا وزاد من جاذبيته، بالإضافة إلى الاهتمام بالجلد وإحداث بعض التغيير في طبيعة المكياج.

أصل بشاير الشيباني

يعود أصل آل الشيباني إلى قبيلة بني شيبان، وهي قبيلة عربية أصيلة تعود أصولها إلى ما قبل الإسلام، وتنحدر من نسبهم بحسب ما أكده علماء الأنساب العرب على النحو التالي

يُلاحظ حاليًا أن الشيباني بكري يعيش على طول السهول المحاذية لجزيرة الفرات. يمتد انتشارهم من الكويت عبر العراق وسوريا إلى تركيا، ويضم العراق الجزء الأكبر منهم.

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