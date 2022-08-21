من هو زوج تولين البكري الثاني ، قد أثار الهام الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على زوج الفنانة تولين البكري الثاني والتي عرفت بأنها من الشخصيات الفنية البارزة واشهرها داخل الوطن العربي ، تعتبر تولين البكري من أصل سوري ، وما يميزها تكلمها عبر استخدامها للهجة السورية ، وبالتالي سنتعرف على أهم المعلومات الشخصية حول زوج تولين البكري والمعلومات الشخصية حولها .

ويكيبيديا تولين البكري

تولين البكري ممثلة سورية الجنسية من مواليد العاصمة دمشق في حي الصالحية في الثاني عشر من تشرين الأول 1976 م. شهدت مسيرتها الفنية انقطاعًا دام عشر سنوات بسبب زواجها في سن مبكرة. عادت بقوة إلى الدراما السورية من خلال مشاركتها في مسلسل ليالي الصالحية، واليوم تشارك في مجموعة متنوعة من الأعمال التي تناولت بعض المشاكل الاجتماعية التي عانت منها خلال فترة اكتئابها.

سيرة تولين البكري

استطاعت تولين البكري تعميق شهرتها من خلال حجز أدوار رئيسية في عدة أعمال، وعلى الرغم من كونها فنانة غير أكاديمية، فقد ارتقت إلى النجومية بمجرد موهبة، ويمكن تلخيص بيانات الهوية الشخصية لتولين البكري من خلال النقاط التالية على النحو التالي

اسم الميلاد تولين عذراء.

الاسم بالانجليزية تولين البكري.

أسماء الوالدين لا توجد معلومات.

تاريخ ومكان الميلاد دمشق الثاني عشر من تشرين الأول 1976 م.

الاقامة الدائمة دمشق – سوريا.

العمر 45 سنة.

الجنسية الجمهورية العربية السورية.

الجنسية سوري.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

التعليم المدرسة الثانوية.

اللغة الرسمية العربية – السورية.

المهنة ممثلة.

سنوات من النشاط دخل البكري عالم التمثيل عام 1992 م، وانقطع لسنوات ثم عاد عام 2004 م.

من هو الزوج الثاني لتولين البكري

زوج تولين البكري الثاني هو رجل الأعمال السوري الشاب مجد بدور، ويقدر أنه في العقد الرابع من عمره كانت علاقتها به سرية، لكنها اضطرت للإعلان عن هذا الارتباط بعد أن فشل في الدوام نتيجة لذلك. الانفصال خلال أيام، موضحة أن سبب الانفصال هو اعتراضات والدة مجد عليها على طلاقها من الألفية، وأعلنت البكري الانفصال عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وأثناء النشر وجهت رسالة. من الاعتذار لأسرتها والجمهور عما وصفته بالموقف المحرج، مشيرة إلى أن حلمها مثل أي أنثى مع دفء الأسرة، كما أنها بعثت برسالة أخرى إلى والدة مجد التي أبلغتها أن العذرية هي عذرية الروح وليس العذرية. الجسم.

من هو الزوج الأول لتولين البكري

تزوج تولين البكري وهو في السادسة عشرة من عمره من رجل أعمال سوري مقيم في السعودية، ويقال في بعض الروايات إنه تجاوز العشرين من عمره. يؤمن حياة الأميرات لكن يجب أن تبقى أسيرة في القصر الذي تعيش فيه، فقررت البكري التمرد على هذا الواقع والعودة إلى وطنها بعد انفصالها عن زوجها الذي أنجبت له ثلاثة أبناء اثنان. بنات وابن.

طائفة تولين البكري

ردت تولين البكري على إحدى المتابعين التي شككت في دينها بأنها مسلمة، وألمحت إلى حبها لجميع الأديان السماوية والمذاهب التابعة لها، وكان ردها على شخص لم تذكر اسمه. مع نغمة قوية ظهرت فيها قدر من الاستفزاز والغضب حول ما اتهمها به بخصوص دينها، موضحًا أنها شخص بسيط وتعيش ببساطة ليس لديها مال وهيبة، ولا حتى منزل، منزلها مستأجر. .

تولين البكري انستغرام

تعتبر تولين البكري من أقل الشخصيات الفنية حضورا في العام الافتراضي ضمن الوسط الفني السوري. لا يتجاوز عدد متابعي حسابها 15.4 ألف متابع، وتقتصر منشوراتها على يوميات منفصلة يمكن متابعتها مباشرة “”.

من هو زوج تولين البكري الثاني ، تعتبر الفنانة من المشاهير داخل عالم الفن والتي لديها قاعدة جماهرية كبيرة ، وما دفع بالتزايد حول التعرف على معلوماتها الشخصية ، تصريحاتها النارية والقوية خلال استضافتها على قناة Lana مع الإعلامية رابعة الزيات .