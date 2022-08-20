من هو زوج تولين البكري ويكيبيديا ، قد أهتمام الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على زوج الفنانة تولين البكري والتي عرفت بأنها من الشخصيات الفنية البارزة واشهرها داخل الوطن العربي ، تعتبر تولين البكري من أصل سوري ، وما يميزها تكلمها عبر استخدامها للهجة السورية ، وبالتالي سنتعرف على أهم المعلومات الشخصية حول زوج تولين البكري والمعلومات الشخصية حولها .

من هي تولين البكري – ويكيبيديا

تولين البكري فنانة وممثلة مشهورة من الجنسية السورية. ولد في سوريا وتحديداً في محافظة حلب في الثاني عشر من تشرين الأول 1976 م. تبلغ من العمر 46 عامًا وتحمل الجنسية السورية. بدأ تولين في تقديم الإعلانات التجارية. ثم انتقلت للعمل في الدراما التليفزيونية، وكان أول عمل سينمائي لها هو مسلسل أيام الشامية الذي عُرض عام 1992 م، واستمرت أعمالها المسرحية والسينمائية حتى يومنا هذا.

سيرة تولين البكري

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات الشخصية عن الفنانة والممثلة السورية تولين البكري

الاسم الكامل تولين البكري.

الاسم الانكليزي تولين البكري.

مكان الميلاد حلب، سوريا.

تاريخ الميلاد 12 أكتوبر 1976 م.

العمر تبلغ من العمر 46 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

المهنة والنشاط ممثلة وفنانة.

سنوات النشاط منذ عام 1992 م حتى الآن.

أبرز الأعمال أيام الشامية، ليالي الصالحية.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين.

اسم الزوجة السابقة مجد بدور.

اللغة الأم العربية “اللهجة السورية”.

من هو زوج تولين البكري – ويكيبيديا

الممثلة السورية تولين البكري، تزوجت مرتين. تزوجت في المرة الأولى ولم تُعرف عنه أي معلومات شخصية. هو رجل أعمال سوري. سافرت معه للعيش في دول الخليج بسبب عمل زوجها، وكان عليها الابتعاد عن الساحة الفنية. أنجبت ثلاثة أبناء من زوجها الأول وهم “جودي، لولوة، طلال” ثم انفصلت عنه فيما بعد، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال مجد بدور، واستمر هذا الزواج في السر واستمر عدة أشهر، ثم انفصلت عنه بعد ذلك وهي الآن منفصلة وغير متزوجة.

ما هو مرض تولين البكري الفنانة السورية

المرض الذي تعاني منه الفنانة السورية هو اضطراب نفسي ثنائي القطب. عانت الفنانة من هذا المرض منذ طفولتها، ومازالت تعاني منه حتى يومنا هذا، حيث يُعرف بـ “اكتئاب الهوس”، وهو من الأمراض النفسية المعقدة للغاية، ويصعب علاجه ويؤدي إليه. إلى حالة من العزلة والاكتئاب. المرض العقلي ويرافقه العديد من الأمراض الأخرى.

أعمال تولين البكري

شاركت الفنانة والممثلة السورية تولين البكري في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ عام 1992 م وحتى يومنا هذا، ومن أبرز تلك الأعمال

مسلسل أيام الشامية.

مسلسل الحب والكراهية.

مسلسل فارس بني مروان.

المسلسل يعود إلى حيفا.

مسلسل ليالي الصالحية.

سلسلة ايام.

سلسلة المشاريع الصغيرة.

سلسلة سادة المال.

مسلسل أهل الحب.

سلسلة وصمة عار.

سلسلة من الشركاء الذين يتشاركون الخراب.

مسلسل الحصرم الشامي الجزء الثاني.

سلسلة الصندوق الأسود.

سلسلة بلاك سبوت.

مسلسل تخت شرقي.

أراد الرجال سلسلة.

سلسلة أضواء كاشفة، الجزء التاسع.

المسلسل سيعود قريبا.

من هو زوج تولين البكري ويكيبيديا ، ما دفع البعض البحث حول حياة الفنانة تولين البكري هو غيابها عن الوسط الفني وانتقالها الاستقرار في دول الخليج العربي ، وذلك نتيجة اعمال زوجها في دول الخليج ، وتعتبر من أكثر الشخصيات التي حازت على إعجاب الملايين داخل الشارع العربي .