من هو زوج درة زروق ويكيبيديا ، أثار الهام العديد من الأشخاص داخل الوسط الفني العربي حول التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بشخصية زوج الفنانة التونسية درة زروق والتي حظيت بشعبية كبيرة داخل الوسط الفني ، ولديها العديد من الاعمال الفنية السينمائية التونسية وأخرى مصرية ، حيث لاقت هذه الأعمال نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، لذلك بدأ متابعيها ومعجبيها في البحث بشكل مكثف عن شخصيتها ، تابعوا معنا للتعرف على زوج درة زروق .

من هي درة ويكيبيديا التونسية

درة ممثلة من أصول تونسية تقيم في جمهورية مصر العربية. ولدت في تونس عام 1980 م. درست البكالوريوس في القانون. ثم حصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية في دولة لبنان، أحببت الفن منذ طفولتها، لذلك بدأت عملها الفني في دولة تونس، حيث قدمت عدة أدوار في أكثر من مجال، وكانت أول مشاركة فنية لها هي في مسرحية مجنون، وبعد ذلك شاركت في أكثر من عمل تلفزيوني ومسرح تونسي، كما شاركت في أكثر من عمل مصري، أبرزها فيلم “جنينة الأصمك” و “المسافر”.

سيرة درة التونسية

تعتبر درة تونس من أشهر فناني الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل درة ابراهيم زروق

الاسم التقني درة تونس.

تاريخ الميلاد ولدت في الثالث عشر من يناير 1980 م.

العمر 42 سنة.

مكان الميلاد تونس.

الجنسية تحمل الجنسيتين التونسية والمصرية.

الاقامة جمهورية مصر العربية.

الديانة مسلم.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في القانون، وماجستير في العلوم الأساسية.

ألما الأم جامعة القديس يوسف في لبنان.

اللغة الأم العربية

لغات أخرى اللهجات الإنجليزية والفرنسية والمصرية والتونسية.

المهنة ممثلة وعارضة أزياء.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج وجنسيته هاني سعد، مصري.

مهنة الزوج رجل أعمال.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها الفني عام 2002 واستمرت حتى الوقت الحاضر.

من هو زوج درة زروق – ويكيبيديا

زوج درة التونسي هو هاني سعد، رجل أعمال مصري ومصمم داخلي، من مواليد جمهورية مصر العربية عام 1985 م. بدأ هاني مسيرته في ريادة الأعمال كمهندس معماري في عام 2003 بعد الميلاد ونشأ في العديد من المشاريع. أما شركته فهي مهتمة بمجال الديكور والتصميمات الداخلية التي تضم العديد من الموظفين.

كم عمر هاني سعد زوج درة

رجل الأعمال هاني سعد 37 عامًا، من مواليد 1985 م في جمهورية مصر العربية. أسس شركة في مجال الديكور والتصميم حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

تفاصيل زواج درة التونسية من هاني سعد

بدأت قصة حب درة التونسية وزوجها عندما التقى بها في أحد الاحتفالات. وخرجت درة لتنفي هذه الشائعات، وبعد أيام قليلة احتفلت درة بزفافها على هاني سعد في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور أصدقائها المقربين وبحضور عدد كبير من الفنانين في مصر.

درة الحسابات الرسمية التونسية

لدرة تونس حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها ملايين المعجبين في الوطن العربي، وحساباتها الرسمية كالتالي

يمكنكم متابعة درة تونس عبر حسابها على انستجرام.

يمكنكم متابعة درة تونس عبر حسابها على تويتر.

يمكنكم متابعة الفنانة درة تونس على الفيس بوك.

من هو زوج درة زروق ويكيبيديا ، عرفت الفنانة درة زروق في الوسط الفني المصري وترجع أصولها الى الأصول التونسية ، حيث تزوجت من رجل الاعمال المصري هاني سعد والذي يعمل في مجال التصميم الديكور الداخلي ولديه شركته الخاصة وبلغت ثروته قرابة 97مليون $$ .