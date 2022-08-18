من هو زوج رؤى الصبان ويكيبيديا، تعد رؤى الصبان من الشخصيات البارزة والمعروفة في الخليج العربي، وهي شخصية عملت في مجال التمثيل منذ فترة، واستطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة في فترة صغيرة، وقد شهد لها تميزها في العمل الفني، وفي العمل الإذاعي، مما حققت الكثير المعجبين ، كما وحققت رؤى الصبان الكثير من الجوائز المحلية والإقليمية في مجالها، ما كثرت عمليات البحث بالتعرف على زوج رؤى الصبان بالتفصيل.

من هي رؤى الصبان ويكيبيديا

تعد رؤى الصبان من الشخصيات الإماراتية المعروفة والمشهورة، من مواليد 1991، تقيم في مدينة العين في الإمارات، درست رؤى بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة، وقد تخرجت بمعدل عالي جدا، ومن ثم درست ماجستير في العلوم الدبلوماسية، عملت رؤى في مجال الإذاعة والتلفزيون، كما عملت مقدمة برامج تلفزيونية ومن أبرزها فوازير ثلاثين ليلة وليلة والتي حققت من خلالها على شهرة واسعة جدا، وقدمت غيرها الكثير من البرامج الاخرى، كما وقامت رؤى الصبان في الكثير من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت من خلالها على شهرة واسعة جدا لتصبح من الشخصيات اللامعة في الإمارات.

رؤى الصبان السيرة الذاتية

تعد رؤى الصبان من الشخصيات التي لمع اسمها في الساحة الفنية، كثرت عمليات البحث بالتعرف على شخصية رؤى الصبان، والسيرة الذاتية للفنانة رؤى:

الاسم: رؤى الصبان.

تاريخ الميلاد:1991م.

الجنسية: الإماراتية.

الديانة: الإسلام.

المؤهل التعليمي: بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة، ماجستير في العلوم الدبلوماسية.

المهنة: ممثلة.

سنوات النشاط: منذ عام 2007م وحتى الآن.

من هو زوج رؤى الصبان

تزوجت الفنان رؤى الصبان من الاعلامي الكبير حمود الفايز سعود الجنسية، والذي يعمل مقدم برامج عبر الشاشات الخليجية، ويعد حمود الفايز من الشخصيات التي اجتمع مع الإعلامية رؤى الصبان في مجال العمل المشترك، حيث قام الإعلامي حمود الفايز بطلب الزواج من رؤى الصبان، وتزوجها وأنجب منها طفلة وتم تسميتها بالشيخة، وحيث لا تسويات تقام بينهم علاقة حب ورابطة صلة قوية في البيت والعمل.

تمتلك الفنانة والممثلة رؤى الصبان العديد من المتابعين البارزين من كافة الدول الخليجية، وذلك لما تقدمه من اعمال فنية رائعة، وزوج رؤى الصبان الإعلامي الكبير، حمود بن علي بن حمود الفايز، وأنجب منها الطفلة شيخة.