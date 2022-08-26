من هو زوج ريم السواس السيرة الذاتية، يوجد عدد كبير من المشاهير والشخصيات الاعتبارية والمهمة في العالم بشكل عام وفي عالمنا العربي بشكل خاص، ويختلف المجال الجي يعمل فيه كل واحد منهم، فمنهم السياسيين او الاقتصادين او الفنانين، ويبحث الكثير من الناس عن اخر الاخبار والمعلومات المهمة عن هؤلاء المشاهير اما على صعيد اخبار اعمالهم او على صعيد معلومات شخصية عنهم وعن عائلاتهم، وان هذا الامر يسبب الكثير من الازعاج عند البعض.

من هو زوج ريم السواس السيرة الذاتية

لا يُعرف ما إذا كانت ريم السواس متزوجة أم أنها لم تدخل القفص الذهبي بعد، فهذا الأخير لم يعلق على حالتها الاجتماعية، ولكن من المتوقع أن تكون عازبة وغير متزوجة وهذه المعلومة تظل مجرد تكهنات حتى تجيب الفنانة على جميع الأسئلة التي تطرح في أذهان جمهورها في مقابلة صحفية، خاصة أنها من الفنانين الناشئين الجدد في المشهد الفني والجديد على الساحة، وللتعرف على السيرة الذاتية لها من الاتي:

الاسم الكامل ريم السواس.

الإسم المستعار ريم السواس.

الاسم الانكليزي ريم السواس.

تاريخ الميلاد غير معروف، يقدر في الثمانينيات.

مكان الميلاد طرابلس / الجمهورية العربية اللبنانية.

مكان الإقامة قضاء كسروان / الجمهورية اللبنانية العربية.

المؤهلات الأكاديمية حاصل على درجة البكالوريوس.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية في بيروت.

الجنسية لبناني.

الدين الدين الإسلامي.

العمر الحالي في عقدها الرابع.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة اللبنانية.

المهنة مطربة.

سنوات من النشاط بدأت في 2022 وتستمر حتى يومنا هذا.

اغاني ريم السواس

على الرغم من البداية الصغيرة نسبياً للفنانة ريم السواس، إلا أنها تمكنت على مدار أربع سنوات من إطلاق عدد من الأغاني الناجحة منها

شراتو لو _2022 م اغنية.

جنو ناتو _ 2022 أغنية م.

اغنية اشربك كاس _ 2022 م.

اجمل اغنية رقص _ 2022.

الأغنية نحنا ظالم جد الجد _ 2022 م.

اغنية تعرف الموت _ 2022 م.

لونك موطن لمهنتك _ 2022 م.

أغنية الطيور _ 2022 م.

أغنية هاي مودي – 2022 م.

اغنية ارجالك الثقيله الثقيل _ 2022 م.

أغنية العظم المكسور _ 2022 م

إنستغرام ريم السوا

ريم السواس لديها حساب رسمي على موقع انستجرام بأكثر من نصف مليون متابع وتنشر السواس صورا لها عبر حسابها بالإضافة إلى مواعيد حفلاتها داخل لبنان وخارجه على انستجرام لترى ما يوجد في الأخبار. عالم الفن والغناء بالضغط مباشرة على الرابط “”.