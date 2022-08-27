من هو زوج ريم السواس ويكيبيديا ، قد تصدر اسم ريم السواس عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث نتيجة تعدد الفيديوهات التي تتعلق بريم الوسواس وهي تغني الاغاني الفنية بعد أن حصلت أغنيتها الأخيرة على مسرح حلب على نسبة مشاهدة عالية تقدر بنحو أربعين مليون مشاهدة ، وما دفع بها الى تشكيل قاعدة جماهرية كبيرة ، وتعتبر ريم السواس من أشهر الفنانات اللبنانية التي تعمل في مجال الفن الغنائي ، تابعوا معنا .

من هي ريم السواس – ويكيبيديا

ريم السواس مغنية شعبية لبنانية. وقدمت أغانٍ مميزة عرفها الجمهور، منها أغنية “شعرتو لولو” وأغنيتها الأخيرة في سوريا “أكبر خطأ في حياتي”.

سيرة ريم السواس

تعد ريم السواس من الشخصيات المشهورة حديثًا في المشهد الموسيقي، لذلك نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل ريم السواس.

الكنية ريم السواس.

الاسم الانكليزي ريم السواس.

تاريخ الميلاد غير معروف ويقدر في ثمانينيات القرن الماضي.

مكان الميلاد طرابلس / الجمهورية العربية اللبنانية.

مكان الاقامة قضاء كسروان / الجمهورية العربية اللبنانية.

المؤهل الأكاديمي حاصل على درجة البكالوريوس.

ألما الأم الجامعة الأمريكية في بيروت.

الجنسية لبناني.

الدين الدين الإسلامي.

العمر الحالي في عقدها الرابع.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة اللبنانية.

المهنة مطربة.

سنوات النشاط بدأت في 2022 وتستمر حتى الآن.

من هو زوج ريم السواس

ولا يُعرف ما إذا كانت ريم السواس متزوجة أم أنها لم تدخل القفص الذهبي بعد. لم تدل الأخيرة بأي تصريح حول حالتها الاجتماعية، لكن من المتوقع أن تكون عازبة وغير متزوجة، وتبقى هذه المعلومة مجرد تكهنات حتى تخرج الفنانة في مقابلة صحفية للإجابة على جميع الأسئلة التي يتم طرحها. في أذهان جمهورها، خاصة أنها من الفنانين الناشئين الجدد على الساحة الفنية والناشئة حديثًا.

من أين جاءت ريم السواس

تعود أصول ريم السواس إلى مدينة طرابلس اللبنانية، ولدت هذه المغنية ونشأت فيها. تقيم حاليًا في منطقة كسروان وسط لبنان، لكنها تسافر دائمًا لحضور حفلاتها وعملها.

اغاني ريم السواس

على الرغم من البداية الحديثة نسبياً للفنانة ريم السواس، إلا أنها تمكنت على مدار أربع سنوات من إطلاق عدد من الأغاني الناجحة، منها

شراتو لو _2022 م اغنية.

جنو ناتو _ 2022 أغنية م.

اغنية اشربك كاس _ 2022 م.

اجمل اغنية رقص _ 2022.

اغنية نحنا ظالم جد الجد _ 2022 م.

اغنية تعرف الموت _ 2022 م.

لونك وطن لعملك _ 2022 م.

اغنية الطيور _ 2022 م.

اغنية هاي مودي عالية _ 2022 م.

اغنية ارجالك صعبة _ 2022 م.

اغنية كسر عظم _ 2022 م.

ريم السواس انستغرام

تمتلك ريم السواس حسابًا رسميًا على موقع إنستجرام، بأكثر من نصف مليون متابع، وتنشر السواس عبر حسابها صورًا لها بالإضافة إلى مواعيد حفلاتها داخل لبنان وخارجه. انستجرام لمشاهدة كل ما هو جديد في عالم الفن والغناء من خلال الضغط مباشرة على الرابط ““.

من هو زوج ريم السواس ويكيبيديا ، تعتبر الفنانة ريم الوسواس من الفنانين الذين منعوا من الغناء في الجمهورية السورية ، ويأتي ذلك نتيجة الإتهام لها بالأغنية التي غنتها داخل مسرح حلب بأنها مخلة للحياء ، لم يتم معرفة هل هي متزوجة ام لا .