من هو زوج زينة المرعبي ومعلومات عنه

من هو زوج زينة المراعي بعد تعرض الفنان اللبناني جورج الراسي لحادث مروري صباح اليوم 27 آب 2022 في طريق عودته من دمشق إلى لبنان برفقة أحد المقربين منه. صديقات له السيدة كما عبرت عن زوج الفتاة التي توفيت مع الفنان جورج الراسي وما هي.

من هي زينة المرعبي – ويكيبيديا

السيدة زينة مرعبي هي سيدة لبنانية معروفة بشخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمل كمدوّنة على صفحاتها الرسمية، حيث يتابعها آلاف الأشخاص على عملها التسويقي لمنتجات التجميل والأزياء المختلفة. بعد أن تعرّض الاثنان لحادث سير على طريق سوريا لينان، بعد أن كانت معه أثناء قيامه بأداء حفلة في العاصمة السورية دمشق، فجر 27 آب 2022.

سيرة زينة المرابي

عرفت سيرة المرأة اللبنانية زينة المراعي بالمصادر الموثقة التالية

الاسم الحقيقي زينة محمد مقبل المرابي.

مولود 15 يونيو 1984.

العمر الحالي 38 سنة.

مكان الميلاد طرابلس، لبنان.

الجنسية لبناني.

العمل والنشاط ناشط اجتماعي.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال 3 ابناء.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة حادث مروري.

الدين والمعتقد المسيحية.

اللغات عربي، إنجليزي.

من هو زوج زينة المرعبي

ولم تُعرف حتى الآن هوية زوج المرأة اللبنانية زينة مرعبي، لكن التحقيقات ستنشر لاحقًا تفاصيل أكثر دقة عن الضحية زينة المرعبي التي كانت برفقة الفنان جورج الراسي. هي فقط صديقته المقربة، وقد رافقته طوال الفترة الماضية، وهي متزوجة ولديها 3 أبناء من زوجها.

كم عمر زينة المرعبي

ولدت زينة المرعبي اللبنانية البالغة من العمر 38 عامًا في 15 يونيو 1984 في مدينة طرابلس اللبنانية، وتعمل كناشطة اجتماعية مؤثرة في لبنان وتحظى بشعبية كبيرة. حاصلة على إجازة في الإعلام من الجامعة اللبنانية، وتوفيت هذه الشابة. الليلة الماضية، في حادث مروري على الطريق الدولي بين لبنان وسوريا، عن عمر يناهز 38 عامًا.

العلاقة بين زينة المرعبي ووائل جسار

لا تتجاوز علاقة المرأة اللبنانية زينة المرعبي بالفنان جورج الراسي مرحلة الصداقة القوية، إذ كانت ترافقه مؤخرًا في جميع الحفلات التي أحبها الراسي في مختلف المدن.، ويعلم المتابعون أنهم دائمًا ما يشاركون صورهم معًا عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت شائعات حول قصة حب قوية بينهما، لكن هناك بعض المصادر المقربة من الطرفين أوضحت أن العلاقة بينهما ليست كذلك. يتجاوز مستوى الصداقة، وأنه انفصل عن زوجته جويل حاتم منذ زمن طويل، والفنان لا يبحث عن تجربة جديدة الآن.

وهنا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على زينة المراعي وسيرتها، وتحدثنا أيضا عن من هو زوج زينة المراعي، وما حقيقة الأمر فيها. علاقتها بالفنان جورج الراسي، إضافة إلى ذكر عمرها الحقيقي.