من هو زوج ساجدة عبيد ويكيبيديا، هي المطربة العراقية المقربة من القلوب وذات الصوت الشعبي الحلو. دخلت ساجدة عبيد البيوت العراقية من خلال موالها الجميل وشخصيتها المرحة. أصبحت أيقونة اللون الشعبي الغجري فيها. وفي اعراس كبار السياسيين في العراق وخارجه من هي ساجدة عبيد؟ وكيف بدأت مسيرتها الفنية تجيب على كل هذه الأسئلة من خلال سطور هذا المقال.

ساجدة عبيد ويكيبيديا

ساجدة عبيد مغنية شعبية من أصل عراقي دخلت ساجدة عبيد عالم الفن عندما كانت صغيرة من خلال الظهور في حفلات شعبية ، وكانت أغنية “اليتيم” أول عمل معروف لها. بسبب موهبتها الغنائية برعت في رقصة “جوبي” على المسرح واليوم تعتبر ساجدة من أشهر المطربات العراقيات على الرغم من بعدها عن الأجواء الإعلامية والمقابلات التلفزيونية إلا أنها حاضرة من خلال أعمالها الفنية.

السيرة الذاتية لساجدة عبيد

الاسم الحقيقي: ساجدة مناع عودة.

المسمى الوظيفي: ساجدة عبيد.

تاريخ الميلاد: 2 نوفمبر 1957 م.

العمر: 64 سنة

الميلاد: ولدت سجى في العراق.

الإقامة: دبي ، الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية: عراقي. الديانة مسلم.

المهنة: مطربة.

نوع الصوت: صوت بشري.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

عدد الاطفال: لا يوجد.

اللغة الأم: اللهجة العربية / العراقية.

لغات أخرى: ساجدة تجيد اللغة الإنجليزية.

سنوات من النشاط: بدأت نشاطها الفني من عام 1878 حتى الآن.

حقيقة وفاة ساجدة عبيد

نفت ساجدة عبيد نبأ وفاتها نتيجة أزمة قلبية، مؤكدة أنها لا تزال على قيد الحياة وتتمتع بصحة جيدة ولا أساس لهذا الخبر في المقام الأول. انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية عن وفاة ساجدة وتركت حياتها، وانتشر الخبر بين جمهور عبيد كالنار في الهشيم، فيما ساد حزن كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدير بالذكر أن شائعة وفاة ساجدة ليست الأولى، لكن مثل هذه الأنباء انتشرت خلال الأشهر الماضية دون معرفة مصدرها.

من هو زوج ساجدة عبيد

زوج الفنانة ساجدة عبيد، غير معروف في وسائل الإعلام ، وهو خارج الوسط الفني، وكانت ساجدة عبيد قد ظهرت مطلع العام في برنامج على قناة “سامراء العراقية”، حيث ذكرت أنها شاهدت تزوجت رسمياً مرتين من خارج الوسط الفني، وأنها لم تنجب أي أطفال من زوجها، وبررت ساجدة أنها كانت تركز كل اهتمامها على الفن والعمل، ورفض عبيد الكشف عن أي من أسماء أزواجها في حفاظا على خصوصيتهم ورغبتهم في الابتعاد عن دائرة الشهرة.