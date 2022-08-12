من هو زوج سارة الهاني السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنانة والممثلة اللبنانية الشابة سارة الهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول من هو زوج سارة الهاني ، يرجع ذلك الى انتشار الخبر الصادر عبر وزارة الصحة في الكويت حول خبر وفاة شقيقتها ، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة داخل بعض الدول العربية ، مما زادت التسائلات حول الفنانة سارة الهاني و السيرة الذاتية لها ، تابعوا معنا .

سارة الهاني ويكيبيديا

سارة الهاني مطربة واعدة لبنانية الجنسية، ولدت في دولة الكويت في 28 نيسان / أبريل 1986، وتبلغ حاليًا 36 عامًا. في عام 2002، التحقت بمعهد الموسيقى في لبنان، حيث تدربت على يد الموسيقي وليد غلمية، مدير المعهد العالي للموسيقى في ذلك الوقت. في عام 2007، أصدرت ألبومها الأول بعنوان “القرار”.

سيرة سارة الهاني

تميزت سارة الهاني بصوتها الطربي وحلقها الذهبي. حاصلة على لقب أصغر متسابقة في استوديو الفن، وفازت بلقب، وأصغر متدربة تتخرج من معهد الكونسرفتوار في لبنان. فيما يلي أبرز بيانات سيرة سارة

الاسم والنسبة سارة الهاني – باللغة الإنجليزية “سارة الهاني”.

الأهل غير معروف.

الشهرة سارة الهاني.

مولود 28 أبريل 1986 م.

مكان الميلاد الكويت.

العمر 36 سنة.

العلامة الفلكية برج الثور.

الجنسية الجنسية اللبنانية.

الديانة مسلم.

الدرجة العلمية المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار اللبناني.

المهنة مطربة.

نوع الصوت راب.

سنوات من النشاط دخلت عالم الفن عام 2001 – حتى الآن.

من هو زوج سارة الهاني – ويكيبيديا

لم تدخل سارة الهاني القفص الذهبي بعد، وهو ما تؤكده جميع المصادر الإعلامية المطلعة على تفاصيل حياة الهاني الخاصة، ويبدو أن الأخيرة تكرس نفسها حاليًا للفن لأنها لا تزال في القمة والذروة. من العطاء في الوقت الحاضر، وتبعها الشائعات أكثر من مرة. مع مواطنها وائل كفوري نفت ذلك، مشيرة إلى أن ما يجمعهما هو فقط صداقة وزمالة، وكذلك ما تناقلته وسائل الإعلام عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، لكن النفي هذه المرة كان من قبل خالد.

ديانة سارة الهاني

تنحدر سارة الهاني من عائلة لبنانية مسلمة ومن طائفة الموحدين الدرزية، وقد هاجر والداها إلى دولة الكويت بعد غزو لبنان في الثمانينيات، وأقاموا هناك واستقروا فيها فترة طويلة. أيام بعد حادث سيارة مأساوي.

سارة الهاني بعد عملية تجميل

أثارت سارة الهاني جدلًا كبيرًا بعد ظهورها في بعض الصور التي تداولتها من إحدى الحفلات، وأكد بعض متابعيها أنها خضعت لعملية تجميل في حلا، والتي أصبحت تشبه مواطنتها هيفاء وهبي، لكن الواقع هو. أن الأخيرة لم تخضع لأي نوع من عمليات التجميل، وكل شيء مجرد تغيير في المظهر جعلها تشبه هيفاء.

أشهر أغاني سارة الهاني

سارة الهاني لها صوت أسمهاني، وهو استعارة لصوت طرب حلقها الذهبي، وقد قدمت العشرات من الأغنياء خلال مسيرتها الفنية، ومن أبرزها

أكرهك.

أنا مخطئ.

مسافر جيد.

أنت علمتني.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها.

ماذا تقول.

قل لي، انساني.

ما الذي يبعدني عني

أنا أحبك يا ليل.

يا عزيزي.

سارة الهاني انستغرام

سارة الهاني لها حسابها الشخصي على منصة انستجرام. يتابع حساب سارة حوالي 120 ألف شخص من جميع أنحاء العالم العربي، وتشارك معهم اليوميات الشخصية والفنية وآخر الإطلالات الشخصية مع أفراد عائلتها. من الممكن مشاهدة ابرز انشطة الهاني على انستجرام من خلال زيارة موقعها على الانستغرام مباشرة “”.

وفي الختام تعرفنا على أبرز المعلومات حول من هو زوج سارة الهاني السيرة الذاتية ، والتي تعد من أبرز الفنانين في الوسط الفني اللبناني ، وأوضحنا حساب سارة الهاني انستغرام ، و أشهر أغاني سارة الهاني و ديانة سارة الهاني .