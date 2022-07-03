من هو زوج سارة اليافعي الحقيقي، تعد سارة اليافعي أحدى الشخصيات المعروفة والمشهورة في الساحة الفنية، وتعد من الشخصيات التي تقمصت العديد من الأدوار الصعبة، شاركت في العديد من الأعمال الفنية في مجال التمثيل، وأثبتت نفسها في هذا المجال حتى أصبحت من أكبر الفنانين في دولة اليمن.

من هي سارة اليافعي ويكيبيديا

سارة اليافعي شخصية يمنية الأصل، تمت ولادتها في المملكة السعودية، من مواليد 1986، عاشت مع عائلة محبة للفن، بعد تخرجها من الجامعة التحقت في مجال التمثيل، وذلك عن طريق الفنانة ميساء المغربي، وقدمت دور بسيط من نوعه، ولكنها أبدعت به، وشكل صدى واسع جدا في الوطن العربي، من أبرز أعمال سارة اليافعي الشبح، كما تداولت في الأونة الأخيرة بعض الصور الخاصة بزوجها وبشكل أكبر على زوج سارة اليافعي

زوج سارة اليافعي الحقيقي

تزوجت سارة عام 2021، وقد شاركت بعض صورها الخاصة بحفل زفافهم عبر حساباتها الشخصية، وقد تفاعل الكثير من الجمهور مع هذه الصور، مما جعل الكثير من المتابعين والمحبين للفنانة سارة في التعرف على زوجها، ولكن لا يتوفر أي معلومات حول سيرته الذاتية وعلت حياته بعيدة بشكل كبير عن أضواء الاعلام، وقد صرحت ببعض اللقاءات بأنها تحب أن يكون شريها صديق لها بعيد عن المظاهر والمال.

انستقرام سارة اليافعي

تمتلك الفنانة سارة العديد من الحسابات الشخصية عبر منصات التواصل الإجتماعي، ومن أبرز حساباتها حسابها على الانستقرام، والتي تضم عدد كبير جدا من المتابعين والذي يقدر عددهم حولي 600 ألف متابع من كافة أنحاء الوطن العربي، علما بانها تقوم بتنزيل العديد من صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

تعد شخصية سارة اليافعي من الشخصيات المحبوبة جدا، وذلك بسبب أعملها الرائعة والجذابة في مجال التمثيل والفن، ومن خلال مقالنا تعرفنا على زوج سارة اليافعي كما لا يوجد اي معلومات عنه، وهو بعيد عن الاعلام