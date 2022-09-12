من هو زوج سمر المقرن ويكيبيديا ، قد تصدر البحث عبر محركات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن اهم المعلومات التي تتعلق بحياة سمر المقرن وجاءت تلك التسائلات بحثاً عن المعلومات الشخصية التي تتعلق بزوجها ، وتعد سمر المقرن من الشخصيات الإعلامية التي حظيت باهتمام العديد من الجمهور داخل الوطن نسجة عملها في الصحافة والاعلام ، والتي ترجع الى الجنسية السعودية وميلادها في مدينة الرياض ، تابعوا معنا .

من هي سمر المقرن من ويكيبيديا

سمر المقرن صحفية وروائية ومقدمة برامج وكاتبة تحمل الجنسية السعودية. ولدت في العاصمة السعودية الرياض ومن المرجح أن تكون في الخمسينيات من عمرها. كمقدمة برامج تعرف باسم كلام نواعم على MBC، فهي تكتب كل أسبوع لصحيفة الجزيرة السعودية بعنوان “مطر الكلمات”. لها خبرة سابقة في عدة صحف عالمية منها جريدة العرب القطرية.

سيرة سمر مقرن

سمر المقرن من الشخصيات الإعلامية والروائية المعروفة، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل سمر بنت مقرن عبدالله المقرن

الإسم المستعار سمر مقرن.

اسم الأب مقرن بن عبدالله المقرن.

تاريخ الميلاد 9 يناير.

العمر يُعتقد أنها في العقد الرابع من عمرها.

مكان الميلاد الرياض، العاصمة السعودية.

الجنسية السعودية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة حسين الجهني.

عدد الاطفال غير معروف.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في التربية، ماجستير في العلاقات العامة والإعلام.

الأم جامعة الملك سعود بالرياض، الجامعة الأهلية بمملكة البحرين.

المهنة روائي وكاتب وصحفي ومقدم.

مكان العمل جريدة الجزيرة السعودية.

اللغات العربية.

سنوات النشاط المهني 2022 م حتى الوقت الحاضر.

من هو زوج سمر المقرن

زوج سمر المقرن هو حسين النزاوي الجهني، روائي وكاتب يحمل الجنسية السعودية. ولد ونشأ في العاصمة السعودية الرياض. ولم تذكر سمر أي تفاصيل أخرى تتعلق بالحياة الشخصية لزوجها، حيث فضلت عدم الخوض في هذه الأمور وإخفائها عن وسائل الإعلام، وقالت في أكثر من مقابلة تلفزيونية إنها تزوجت في سن مبكرة.

كم عمر سمر المقرن

ولم تذكر سمر المقرن أي تفاصيل عن عمرها الحقيقي. ولدت في التاسع من يناير في العاصمة السعودية الرياض. نشأت سمر في العاصمة ودرست في مدارسها حتى وصلت إلى المستوى الجامعي. قررت التخصص في التعليم قبل الابتدائي بجامعة الملك سعود بالمملكة. ثم انتقلت إلى البحرين لدراسة الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة. عملت بعد تخرجها في عدة صحف عربية كاتبة وروائية. ثم في تقديم البرامج من خلال قنوات MBC.

كم عدد اطفال سمر مقرن

لم تذكر سمر المقرن أي معلومة عن عدد أبنائها، لكنها كانت تنشر العديد من الصور عن ابنها سليمان بمتلازمة داون، وذكرت في عدة لقاءات تلفزيونية كيفية التعامل معه، لذا تعاملت معه على أنه عادي. طفل يعجبها ما تراه، وقالت إنه سر سعادتها ووجودها في الحياة، إذ أن لها ابنًا آخر هو فواز الذي تعرض لحادث مروري في الأيام الأخيرة أدى إلى وفاته على الفور. وصلى يوم أمس بعد صلاة المغرب ودفن في مقبرة الشمال.

حسابات سمر المقرن الرسمية

ومن أبرز الروايات الرسمية لسمر المقرن ما يلي

يمكنكم متابعة سمر المقرن على تويتر “”.

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من هو زوج سمر المقرن ويكيبيديا ، تعتبر من ابرز العاملين في مجال الصحافة والاعلام داخل المملكة العربية السعودية ، وهي صاحبة العنوان لكل اسبوع مطر الكلمات عبر قناة الجزيرة السعودية ، وفي التعرف على زوجها فهو حسين النزاوي الجهني ، وتحفظت على المعلومات التي تتعلق بحياتها الشخصية .