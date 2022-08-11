من هو زوج سمية رضا السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنانة والممثلة سمية رضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على من هو زوج سمية رضا السيرة الذاتية ، ويعد زيادة تلك التسائلات بعد منذ الإعلان عن بدء تصوير مسلسل قيامة الساحرات بعد حصولها على دور البطولة الإنتاجية الأولى والأكبر في تاريخ المملكة ، ويعد للنجمة سمية رضا قاعدة جماهيرية كبيرة ، تابعوا معنا .

سمية رضا – ويكيبيديا

سمية رضا هي ممثلة سعودية شابة دخلت بطريق الخطأ عالم التمثيل بمساعدة علي السمين أحد أبرز المخرجين السعوديين، بعد أن رشح اسمها للعب دور ثانوي في مسلسل بشر، بعد أعجب بموهبتها التي لاحظها في استوديو الدريب ضمن رغبته التمثيلية الخاصة. لها العديد من المشاركات التلفزيونية المتميزة منها مسلسل (رشاش – بنات الملاكمة – ماونتن جارد)، بالإضافة إلى نجاحها السينمائي في فيلمي (جنة ورولام) اللذين عرضا عام 2022 م.

سمية رضا السيرة الذاتية

أصبحت سمية رضا من الأسماء الفنية السعودية التي تتنافس بقوة محليًا وخارجيًا، خاصة بعد النجاح الذي حققته في أفلامها التي حققت تقدمًا في صناعة السينما السعودية. فيما يلي أهم المعلومات عن هوية سمية الشخصية

الاسم الحقيقي سمية رضا.

الاسم الانكليزي سمية رضا.

الأهل غير معروف.

مولود 10 نوفمبر 1988.

مكان الميلاد جدة.

العمر 33 سنة.

الاقامة السعودية.

الجنسية السعودية.

العقيدة الاسلام.

الحالة الاجتماعية أعزب في الغالب.

عدد الاطفال لا يوجد.

المهنة ممثلة.

المؤهلات الأكاديمية بكالوريوس إدارة أعمال – ماجستير تسويق،

ألما ماتر جامعة سري، المملكة المتحدة.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

سمية رضا قديمة

سمية رضا تبلغ من العمر 33 عامًا. ولدت في 10 نوفمبر 1988 م، وولدت في مدينة جدة، حيث نشأت حتى شبابها، قبل أن تنتقل في سن 16 إلى المملكة المتحدة، حيث تابعت دراستها الجامعية. بعد عودتها إلى البلاد درست التمثيل في إحدى ورش العمل التدريبية. شاركت لأول مرة في عدة برامج تلفزيونية قبل أن تبدأ التمثيل. ولدت سمية في برج العقرب الفلكي.

من هو زوج سمية رضا

يقترح بعض المطلعين أن سمية غير مؤهلة، لكن لا شيء تؤكده العلاقة التي لم تتحدث أبدًا إلى وسائل الإعلام عن تفاصيل حياتها الخاصة. ولم تؤكد خبر دخولها القفص الذهبي أو حتى نفيه رغم كونها شخصية فاعلة وتفاعلية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. بشكل ملحوظ مع متابعي حسابها، لكنها غامضة من حيث تفاصيل عائلتها التي التزمت الصمت حيالها، كما هو الحال مع العديد من مشاهير الخليج العربي.

قبيلة سمية رضا

لم يُعرف اسم القبيلة التي تنحدر منها سمية رضا، ولكن أصولها تنحدر من عائلة مسلمة من مدينة جدة، عاشت فيها طفولتها وجزءًا من شبابها، قبل أن تهاجر مع العائلة نحو بريطانيا، و أقامت هناك قرابة 12 عامًا، فنجد أن الأخيرة أتقنت التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، الأمر الذي ساهم في زيادة فرص ترشيحها لأعمال سعودية عالمية، ومنها فيلم الرعب السعودي مجنون، الذي تم تصويره في لوس أنجلوس.

سمية رضا على انستغرام

تحظى سمية رضا بشعبية كبيرة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث يتابعها نحو 122 ألف متابع سواء من داخل المملكة أو خارجها. قامت رضا بزيارة موقع Instagram الخاص بها مباشرة.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول من هو زوج سمية رضا السيرة الذاتية ، والتي تعد من أبرز الفنانين داخل المملكة العربية السعودية ، وجاء ذلك نتيجة حصولها على دور البطولة الإنتاجية الأولى والأكبر في تاريخ السعودية ، وحساب سمية رضا على انستغرام .