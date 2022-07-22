تعتبر الإعلامية علا الفارس من أشهر الإعلاميين في الوطن العربي حيث انها قدمت العديد من البرامج الإخبارية، أثرت بالجمهور بمواقفها النبيلة والانسانية خاصةً مع القضية الفلسطينية، من هي علا الفارس؟ ومن هو زوجها الجديد؟ الكثير من الأسئلة سوف نجيبكم عليها خلال المقال الآتي.

من هي علا الفارس على ويكيبيديا

علا الفارس صحفية أردنية الجنسية لكن أصولها فلسطينية. ولدت علا في عمان وسط عائلة مرموقة، ووالدها السياسي الكبير تحسين الفارس. ظهرت عليها علامات موهبة إعلامية في بداية شبابها، حتى تم اختيارها كأصغر مراسلة صحفية في الشرق الأوسط. لمدة عشرين عامًا، عمل في أكثر من قناة إخبارية، بما في ذلك قناة العربية، ومجموعة قنوات MBC، واستقر في النهاية في قناة الجزيرة في قطر.

سيرة علا الفارس

تعتبر علا الفارس من أهم الإعلاميين في الوطن العربي، بالإضافة إلى شهرتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقدم من خلال النقاط أهم معلومات علا الفارس

الاسم الحقيقي علا تحسين الفارس.

الاسم الانكليزي علا الفارس.

اسم الأب تحسين عبد الرؤوف الفارس.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 6 نوفمبر 1985 م.

مكان الميلاد عمان – العاصمة الاردنية.

مكان الإقامة الحالي الدوحة، قطر.

العمر 36 سنة.

العلامة الفلكية ولدت علا الفارس بعلامة برج العقرب.

الجنسية الجنسية الأردنية من أصل فلسطيني.

دين الاسلام.

الحالة العائلية متزوج.

المؤهل العلمي بكالوريوس في القانون.

علما الأم جامعة عمان الأهلية – قسم القانون.

اللغة الرسمية العربية – لهجة أردنية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة صحفي – مقدم برامج إخبارية.

سنوات العمل بدأت الفارس مسيرتها المهنية من عام 2002 م حتى يومنا هذا.

من هو زوج علا فارس الجديد

زوج علا الفارس الجديد غير معروف في وسائل الإعلام. وأعلنت الأخيرة خطوبتها الرسمية منتصف ديسمبر 2022 م، حيث أكدت عبر منشور على حساباتها الرسمية أن زوجها بريطاني لكنه من أصل عربي، ولم تقدم فارس أي معلومات أخرى عن اسمه أو عمله. جدير بالذكر أنها خرجت مؤخرًا لتؤكد لجمهورها أن زوجها عربي وليس من أصل إيراني كما زعم البعض، وقالت إنه يفهم اللغة العربية ويتحدثها، لكنه يعبر عن نفسه بالإنجليزية لأنه أسهل عليه.

زوج علا الفارس الأول

انتشرت شائعات بأن علا الفارس تزوجت سرا، ونشرت وثائق تؤكد هذا الخبر من خلال سجلها المدني، حيث تكون الحالة الاجتماعية “مطلقة”. لكن علا الفارس أكدت أن هذا هو زواجها الأول، وأنها لم تكن مخطوبة من قبل، خاصة وأن البعض قال إن زوجها الأول إيراني. الجنسية، يُشار إلى أن علا الفارس نشرت مؤخرًا بعض الصور التي أثارت توقعات الجمهور بشأن حملها مع طفلها الأول، لكن الأخيرة لم تؤكد الخبر بعد.

حسابات علا الفارس الرسمية

تمتلك علا الفارس حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك الأخيرة قاعدة جماهيرية ضخمة تقدر بملايين المتابعين. تنشر علا الفارس صورًا شخصية لها وصورًا من عملها، وتتلقى العديد من التعليقات الإيجابية، حيث يعبر البعض عن إعجابهم بشخصيتها وأسلوب حياتها، ومن حساباتها

علا الفارس على انستغرام يتابعها ستة ملايين ونصف متابع، والدخول إلى الحساب “.

تويتر علا الفارس عدد متابعيها يقترب من خمسة ملايين متابع للدخول المباشر على الحساب “.

سناب علا الفارس الرسمية يتابعها حوالي مليوني متابع ويمكنك الدخول على الحساب ““.

الى هنا ونكون قد أجبناكم على تساؤلاتكم حول الاعلامية المحبوبة علا الفارس وزوجها الجديد، لمزيد من المواضيع الشيقة تابعوا موقعنا عرب اليوم.