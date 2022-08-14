من هو زوج غادة مصلي السيرة الذاتية ، قد أثار ضجة اعلامية عبر التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات حول التعرف على زوج الاعلامية غادة مصلي والتي تعد من الوجوه الإعلامية التي عرفت بشهرتها في الوطن العربي، حيث تعتبر غادة مصلي من الشخصيات الشعبية جدا، كونها عملت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية ، مما جعل ذلك حديث المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حول التعرف على زوج غادة مصلي السيرة الذاتية ، تابعوا معنا .

من هو زوج غادة موصلي

زوج الإعلامية السعودية، غادة مصلي، هو سهيل أبو سمح، الذي تزوج الثنائي في يوليو 2022، وسهيل أبو سمح قد يعتبر طيارًا من أصول سعودية، ومن المرجح أنه في العقد الرابع من عمره، وسهيل أبو سمح يعتبر من أهم الشخصيات العاملة في الخطوط السعودية حيث يتمتع بخبرة طويلة في مجال الطيران.

من هي غادة موصلي – ويكيبيديا

غادة موصلي مذيعة إعلامية وتلفزيونية من أصل سعودي وجنسية. ولدت ونشأت في مدينة جدة في التاسع عشر من أكتوبر 1981. تخرجت من كلية إدارة الأعمال، وحصلت على درجة البكالوريوس، وحصلت أيضًا على دبلوم في علم الاجتماع، وبدأت مسيرتها الإعلامية. في عام 2004، عندما أتت إلى لبنان، شاهدتها امرأة تعمل في شركة روتانا الخليج، ونصحتها بإجراء اختبار للمذيعين، وقد ذهبت بالفعل لهذا الاختبار وتم قبولها. استمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات، عملت بعدها على تقديم العديد من البرامج التليفزيونية، أشهرها برنامج “عش معي”، برنامج “سيدتي”، برنامج “حياكم الآن”.

سيرة غادة موصلي

في ظل الحديث عن الإعلامية الشهيرة غادة موصلي نقدم لكم أهم المعلومات عنها كالتالي

الاسم الحقيقي غادة عبد العزيز مصلي.

الأهل غير معروف.

مواليد ولدت في 19 أكتوبر 1981.

مكان الميلاد جدة.

العمر عمرها 40 سنة.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

دين الاسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج سهيل الطيار.

عدد الاطفال لا يوجد.

العمل إعلامي.

المؤهلات الأكاديمية بكالوريوس إدارة أعمال – دبلوم في علم الاجتماع.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية والإنجليزية.

سنوات النشاط منذ 2004 حتى الآن.

كم عمر غادة موصلي

الإعلامية السعودية، غادة المصلي، تبلغ من العمر أربعين عامًا، لأنها ولدت عام 1981 م، وغادة المصلي من عائلة سعودية، حيث ولدت ونشأت في المملكة العربية السعودية. عملت في العديد من القنوات أشهرها قناة MBC وقناة روتانا الخليج.

إنستغرام الرسمية لغادة موصلي

تعد غادة مصلي من الشخصيات التفاعلية للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد يكون لديها آلاف المتابعين، وقد تتفاعل غادة موصلي على منصات مختلفة، لكنها تتفاعل بشكل أكثر كثافة على منصة Instagram.، حيث يوجد على إنستجرام قرابة مائتي ألف متابع، وللدخول إلى الحساب الرسمي للإعلامية غادة مصلي، يرجى زيارة الرابط التالي “”.

من هو زوج غادة مصلي السيرة الذاتية ، حيث عرفت بشرتها الشعبية بين جمهورها في الشارع العربي ، ولديه العديد من البرامج التلفزيونية التي قدمتها ولعل أشهر هذه البرامج هو برنامج صباح الخير ياعرب البرنامج ، ووضعنا حسابها على تطبيق انستجرام.