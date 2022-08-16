من هو زوج غنوة علاوي السيرة الذاتية ، قد أثار الهام العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على شخصية زوج غنوة علاوي ، والتي تعد صاحبة السيناريو الجديد والذي يوضح الوحشية والعنف داخل الأسرة ، مما جعله يصبح في الأوقات الأخيرة حديث الشارع في المجتمعات العربية ، كونها المرأة الجديدة التي تعرضت للضرب في المجتمع العربي ، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل حول اعتداء زوج علاوي و من هو .

غنوة علاوي ويكيبيديا

غنوة علاوي لبنانية من شمال لبنان تبلغ من العمر 41 عاما، متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، أكبرهم عمره عشر سنوات. تم تداول اسمها في العالم الافتراضي خلال الساعات القليلة الماضية، كضحية جديدة للعنف. الأسيرة، بعد تعرضها للعنف والإذلال على يد زوجها الذي أبقاها في المنزل قرابة عامين وأبعدها عن أهلها.

من هو زوج غنوة علاوي – ويكيبيديا

طراق زوج غنوة علاوي عياش هو مساعد في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وهو ما أكده والد الضحية في منشور على فيسبوك، أكد أن ابنته حاولت الانتحار من أجل الخلاص. من العمل وقطع علاقتها بالقوة مع عائلتها، تم توجيه الفيديو لأختها لمياء ووالدتها، بحسب ما قاله في الفيديو. من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية أن هذا الرجل اعتقل على إثر الحادث، ويجري التحقيق معه حاليًا حتى تأخذ العدالة مجراها.

فيديو تعذيب غنوة علاوي

وظهرت السيدة غنوة علاوي في الفيديو سالف الذكر وهي راكعة على قدميها بطريقة تهدف إلى إذلالها واهانة أسرتها، وقالت خلالها بعد تعرضها للصفع الوحشي على وجهها إن الفيديو المتداول تم تصويره في الشتاء، حينها. قام الزوج بتصويرها لانزعاجه من وصوله إلى المنزل قبل تحضير طعامها الذي لم تستطع طهيه بسبب معاناتها من مضاعفات وباء كورونا.

انتحار غنوة علاوي

في محاولة جادة وجريئة من علاوي للتخلص من أفعال زوجها الشنيعة ضدها، انتحرت بتناول كمية كبيرة من الأدوية، بعد معاناتها من إذلالها قرابة 14 عامًا، لم تتمكن خلالها من تقديم شكوى ضدها. وأكدت له، ولمياء أن أختها غنوة حصلت على الفيديو خلسة من زوجها الذي اتصلت به، وطلبت من أختها المساعدة التي رفضت إبلاغ السلطات الأمنية حرصا على الأطفال، وقررت الاستعانة بالجمعيات النسائية التي وطالبتهم بتقديم شكوى رسمية من الشخص المعني، وهو ما لم يكن ممكنًا، فانتحرت وهي الآن في أحد مستشفيات العاصمة بيروت.

من هو زوج غنوة علاوي السيرة الذاتية ، حيث اوضحنا لكم ابرز التفاصيل حول قصة المرأة غنوة علاوي والتي تعرضت للعنف الأسري من قبل زوجها ، والذي كشفنا من خلاله شخصية الضحية وشخصية زوجها المسيء، وتطرقنا ايضا الى تفاصيل فيديو الذل الذي اصبح حديث الشارع اللبناني.