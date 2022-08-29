من هو زوج فرانشيسكا برينزا ويكيبيديا ، سادة خلال الأوقات الأخير تصدر لمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول اسم فرانشيسكا برينزا ، وجاءت تلك التسائلات بعد ضهورها داخل ملعب النصر السعودي وهي تعد زوجة المرب الفرنسي والي يعمل كمدرب في نادي النصر السعودي رودي جارسيا ، وبالتالي سنترعف على أهم المعلومات حول زوج فرانشيسكا برينزا ويكيبيديا .

من هي فرانشيسكا برينزا – ويكيبيديا

فرانشيسكا برينزا مقدمة ومراسلة تلفزيونية إيطالية، ولدت في التاسع عشر من سبتمبر 1986، وهي تبلغ من العمر 36 عامًا. لكنها طردت في عام 2016 ؛ وذلك لأنها أعجبت بتغريدة تضمنت إقالة لوتشيانو سباليتي، مدرب فريق رياضي، ثم توجهت للعمل في شبكة رياضية شهيرة للدوري الإيطالي.

من هو زوج فرانشيسكا برينزا

زوج فرانشيسكا برينزا هو رودي جارسيا، وكان مدربًا لنادي النصر السعودي منذ يونيو 2022 م. ولد في الثاني والعشرين من فبراير عام 1964 م بمنطقة دجلة بفرنسا. يبلغ من العمر 58 عامًا، وهو فرنسي، وعلى الرغم من فارق السن الكبير. بينه وبين الإعلامية فرانشيسكا برينزا، كان الفارق بينهما حوالي 22 عامًا، لكنها وجدت التوافق معه، حيث تعرفا على بعضهما البعض من خلال العمل الإعلامي، وكانت علاقتهما سطحية في البداية حتى تزوجا.

كم عمر فرانشيسكا برينزا

فرانشيسكا برينزا تبلغ من العمر 36 عامًا، ولدت في التاسع عشر من سبتمبر 1986، في إيطاليا. وهذا ما شكل اتفاقا بينها وبين زوجها المدرب الرياضي رودي جارسيا.

حساب إنستغرام فرانشيسكا برينزا

لدى فرانشيسكا برينزا حساب رسمي على العديد من الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي كصحفية ومقدمة برامج، حيث يتابعها كثير من الناس حول العالم، ويبلغ عدد متابعيها على صفحتها الرسمية على منصة إنستجرام حوالي 69 ألفًا. ويمكن متابعتها عبر الرابط المباشر التالي ““.

من هو زوج فرانشيسكا برينزا ويكيبيديا ، تعتبر فرانشيسكا اعلامية ومذيعة من اصل إيطالي ، تبلغ من العمر قرابة 36 عام ، وفيما يتعلق برزوجها فهو المدرب الفرنسي لنادي النصر السعودي رودي جارسيا ، والذي تعرفنا على بعض بفارق سن 22 عام عبر اللقاءات الاعلامية .