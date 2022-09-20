من هو زوج قمر اللبنانية ويكيبيديا السيرة الذاتية، انتشر في الاونة الاخيرة عبر المواقع الالكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اسم الفنانة اللبنانية قمر، بعد انتشار خبر زواجها الجديد من أحد الاشخاص، ويحاول جميع متابعين ومحبين قمر اللبنانية لمعرفة من هو زوج قمر اللبنانية ويكيبيديا السيرة الذاتية، وتعتبر الفنانة قمر من أكثر الفنانات المثيرات للجدل في الوسط الفني اللبناني والعربي.

من هي قمر اللبنانية ويكيبيديا

اسمها الكامل هو قمر محمود الطحش، ولدت في دولة لبنان، في مدينة طرابلس، بتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو لعام 1986م، اي انها تبلغ من العمر 36 عاما، وتحمل الفنانة قمر الجنسية اللبنانية، وتعتنق الديانة الاسلامية، تزوجت الفنانة قمر من الفنان اللبناني ادم، ولكن نشب بينهم خلاف وانفصلا، وتزوجت من جمال مروان، وانجبت منه طفلها جيمي جمال مروان، ولونا، والفنانة قمر هي مغنية لبنانية شهيرة على مستوى الوطن العربي.

من هو زوج قمر اللبنانية ويكيبيديا

تزوجت الفنانة قمر اللبنانية اول مرة من الفنان ادم اللبناني، ولكن سرعان ما نشب بينهم خلافات حادة ادت الى انفصالهم عن بعضهم، ومن ثم تزوجت من جمال مروان، حفيد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ونشبت بنهم خلافات على اثبات نسب اطفالها منه، وقامت بإقامة دعوى ضده لاثبات نسب اطفالها منه، واتهمته بسرقة اوراق الزواج الخاصة بهم منها، ولكن جمال مروان نفى جميع التهم المنسوبة له، ورفض اجراء تحليل اثبات النسب.

ابرز اعمال قمر اللبنانية

قامت الفنانة قمر اللبنانية بالعديد من الاعمال الفنية التي حازت ونالت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، واصبحت قمر فنانة عربية ولها شهرة ومعجبين في جميع الدول العربية، ومن اهم اعمالها:

حلوة.

نفسي اقولو.

العتبة جزاز.

الشمس طالعة.

مع نفسي.

بتاع بنات.

يلا نغني.

رنة خاخالي.

مع نفسي بعيش.

قمر 14.

ناره بتحرقني.

من هو زوج قمر اللبنانية ويكيبيديا السيرة الذاتية، كثر الكلام في الفترة الاخيرة عن من هو زوج قمر اللبنانية، بعد ان كثرة الاشاعات حول ذلك الامر، وكشفت بعد التقارير ان زوج قمر اللبنانية هو حفيد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وكان هناك خلافات شديدة بينهم على اثبات نسب الاطفال لوالدهم.