من هو زوج لورا عماد ويكيبيديا ، في ظل التسائلات حول زوج الفنانة السابقة المعتزلة للفن لورا عماد المصرية حول من هو زوجها منير شريف ، والتي أثارت ضجة اعلامية عبر منصات التواصل الإجتماعي نتيجة للتنديد والاعتداء على بناتها من الفنان منير شريف ، مما دفع الكثير من الأشخاص المتابعين للفنان منير شريف بتساؤلات حول سبب توتر العلاقة بين لورا عماد زوجة شريف منير ، وسبب القيام بذلك الفعل من الاعتداء على بناتهما ، تابعوا معنا .

من هي لورا عماد – ويكيبيديا

لورا عماد ممثلة مصرية متقاعدة. ولدت لورا في أوائل السبعينيات في جمهورية مصر العربية. عملت في البداية كنموذج إعلاني لكن بالصدفة دخلت المجال الفني من خلال مدير التصوير “طارق التلميساني وسامي العدل”. ظهرت لورا عماد لأول مرة في فيلم “البطل”. نهاية التسعينيات، واستمرت في تقديم الأعمال الفنية، لكن في عام 2001 أعلنت اعتزالها لتكرس نفسها لتربية أطفالها بعد زواجها. عادت لورا إلى الفن العام الماضي في مسلسل “الجزء الخاص بي وقسمك”.

سيرة لورا عماد

في ضوء المعلومات المتوفرة عن لورا عماد، نقدم بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي لورا عماد.

تاريخ الميلاد 1 يناير 1972 م.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

محل الإقامة الحالي القاهرة / جمهورية مصر العربية.

العمر 50 سنة.

الجنسية مصري.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأولاد ابنتان “كاميليا وفريدة”.

الدرجة العلمية غير معروف.

اللغة الرسمية العربية، اللهجة المصرية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة ممثلة.

المسيرة الفنية بدأت العمل في المجال الفني عام 1998، ثم تقاعدت وعادت عام 2022.

من هو زوج لورا عماد – ويكيبيديا

زوج لورا عماد هو الممثل المصري شريف منير. ولد شريف في محافظة المنصورة. بدأ العمل في مجال التمثيل بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في منتصف الثمانينيات. تعيش كاميليا وشريف منير وعائلته حياة مستقرة مليئة بالحب والاحترام.

سيرة شريف منير

يعتبر شريف منير من الممثلين من الدرجة الأولى في مصر، لذلك نلخص من خلال النقاط أهم معلوماته

الاسم والنسبة شريف أحمد منير

الاسم بالانجليزي شريف منير.

اسم الأب احمد منير.

تاريخ الميلاد 14 مايو 1959 م.

مكان الميلاد المنصورة – الدقهلية – مصر.

محل الإقامة الحالي العاصمة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

العمر 63 سنة.

الجنسية مصري.

العقيدة الدينية الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

التخصص الأكاديمي قسم التمثيل.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

اللغة الرسمية العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة ممثل.

المسيرة الفنية بدأ شريف منير فنياً منذ عام 1884 م – حتى الآن.

ديانا لورا زوجة شريف منير

تعتنق لورا عماد المسيحية، حيث قالت الأخيرة في مقابلة إن دينها يختلف عن دين زوجها، لكنها تعيش حياة مستقرة وتحترم ديانة الشريف منير. من شريف منير حوالي عشرين سنة.

لورا عماد على انستغرام

تمتلك لورا عماد حسابًا على موقع إنستجرام، وتنشر الأخيرة عبر حسابها جزءًا من حياتها اليومية وفيديوهات تحفيزية وزيادة احترام الذات، بالإضافة إلى صور تجمعها مع عائلتها. لعرض آخر الأخبار، انقر مباشرة على الرابط “”.

من هو زوج لورا عماد ويكيبيديا ، نتيجة الضجة الاعلامية التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إعتدائها على بناتها نتيجة ارادتهن بالعيش عند أباهن الفنان منير شريف ، و تعرفنا على حساب لورا عماد على انستغرام .