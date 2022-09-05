من هو زوج مروة القيسي ويكيبيديا ، اطلق على الراقصة والفنانة العراقية لقب الراقصة التيكتوكر ، وتعد من الشخصيات التي حظيت بشعبية كبيرة حيث تصدرت محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي كونها عرفت بشهرتها عبر تطبيق التيك توك نتيجة عرض الفيديوهات الجريئة من الرقص ، وهي ترجع الى الاصول العراقية ، وجاءت تلك التسائلات التي إنتشرت خلال الساعات الماضية نتيجة خبر انتحارها ، تابعوا معنا .

من هي مروة القيسي

مروة القيسي هي منشئ محتوى وناشطة اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي و TikToker من أصل عراقي وجنسية. ولدت في جمهورية العراق في التسعينيات من القرن الماضي، ومن خلال احتراف مروة في الرقص، تمكنت من الحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة بين مختلف أنحاء العالم العربي. الرواد بمحتوى مروة ملحوظون جدًا من أجزاء مختلفة من العالم العربي، وتحديداً من داخل وطنها، جمهورية العراق.

سيرة مروة القيسي

تتمثل أهم المعلومات الشخصية المتعلقة بمروة القيسي في النقاط التالية

الاسم العربي مروة القيسي.

الاسم الانكليزي مروة القيسي.

الميلاد التسعينيات من القرن الماضي.

العمر ربما في الثلاثينيات من عمرها.

مات في 5 سبتمبر 2022 م.

سبب الوفاة انتحار.

الجنسية عراقي.

الجنسية العراق.

التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللهجة عراقية.

المهنة تيك توكر – صانع محتوى – راقص.

من هو زوج مروة القيسي

زوج مروة القيسي مبتكر المحتوى وتيكتوكر غير معروف، ولم يتم التأكد من حقيقة زوجها من عدمه، حيث حرصت مروة القيسي على الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحياتها الشخصية، وهذا هو السبب. سبب عدم معرفة تاريخ ميلادها بالضبط.

حقيقة انتحار العراقية مروة القيسي

وبالفعل تأكد نبأ انتحار المدربة العراقية مروة القيسي في محافظة أربيل، بحسب ما أوردته مصادر رسمية، صباح الاثنين 5 أيلول 2022. ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

سبب انتحار مروة القيسي

لم يتم الإعلان عن سبب انتحار مروة القيسي حتى الآن، حيث ألقت مروة بنفسها من مبنى من الطابق الحادي عشر داخل محافظة أربيل، وتوفيت مروة فور سقوطها قبل وصول سيارة الإسعاف، ونقل جثمانها. إلى هيئة الطب العدلي للتحقيق في الأمر. .

تيك توك مروى القيسي

تمتلك مروة القيسي، TikToker العراقي، حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي. من أشهر حساباتها حسابها على منصة TikTok، ويمكن الوصول إلى حساب مروة مباشرة لمتابعتها “”.

من هو زوج مروة القيسي ويكيبيديا ، يعد حادث انتحار الراقة مروة العراقية اثار الخوف والدهشة لدى الكثير من المواطنين داخل العراق وبين آلاف المتابعين لها بحثاً عن الاسباب التي دفعت بها الى الانتحار ، وتعتبر من الفنانين الذي يتحفظون على المعلومات التي تتعلق بحياتهم الشخصية .