من هو زوج ميرفت أمين الحالي؟، تعتبر الفنانة ميرفت امين أيقونة الفن المصري الجميل حيث قامت بعمل العديد من الأدوار في حياتها المهنية في التمثيل، وقامت بتمثيل العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات الجميلة التي حصلت على اعجاب ملايين الناس وملايين المشاهدات، وبالحديث عن زوج ميرفت امين فقد تزوجت ميرفت امين سته مرات، وعن زوجها الحالي فهو حسين فهمي تزوجها في عام 1986.

زوج ميرفت امين الحالي

ميرفت امين هي ميرفت مصطفى امين، ولدت في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1948 وتبلغ من العمر 73 عاما، ولدت في المنيا في جمهوريه مصر العربية، سماها الجمهور العديد من الأسماء مثل قطه الشاشة العربية ودلوعه الشاشة العربية، زوجها الحالي هو حسين فهمي، فقد تزوجت موفق بهجت وعمر خورشيد وقد انجبت من حسين فهمي حسين الفيلا ومصطفى ومنه الله.

ميرفت امين ويكبيديا

كانت بداية حياتها الفنية في الجامعة، حيث قامت بالاشتراك مع فريق الجامعة بتمثيل مسرحيه يا طالع الشجرة، للكاتب توفيق الحكيم ، وبعد ان تخرجت من الجامعة اشتغلت في التمثيل واحترفت التمثيل حيث قامت بتسجيل مسرحيه مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي وتم اكتشافها وتقديمها للسينما من قبل الفنان احمد مظهر عام 1965 من خلال الفيلم الذي قدمته وهو فيلم نفوس حائرة، حيث انطلقت بعد هذا الفيلم وحصلت على العديد من الأفلام التي شاهدها ملايين الناس.

اعمال الفنانة ميرفت امين

وعن اعمال الفنانة ميرفت امين فقط قدمت العديد من الأفلام الجميلة منها فيلم ممنوع الاقتراب او التصوير فيلم من 30 سنه وفيلم بتوقيت القاهرة فيلم حماتي بتحبني، فيلم مرجان احمد مرجان، فيلم ايام السادات، والكثير من الأفلام التي قدمتها والمسلسلات التي قدمتها الفنانة ميرفت امين حيث قامت ميرفت امين بتمثيل 130 فيلما.

ومن المسلسلات التي قدمتها ميرفت امين مسلسلها الأخير في عام 2021 وهو “الا انا” ومسلسل قيد عائلي مسلسل بالحجم العائلي ومسلسل لا تطفئ الشمس ومسلسل راس الغول ومسلسل لهفه ومسلسل مدرسه الاحلام ومسلسل بشرى ساره ومسلسل راجل وست ستات ومسلسل كلمه، بلغ عدد المسلسلات أربعون مسلسل للفنان الكبيرة ميرفت امين